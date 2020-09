Puebla pasará a semáforo amarillo a finales de septiembre, prevé Barbosa (VIDEO)

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló que, si se hace un "gran esfuerzo", la capital poblana podrá estar en semáforo amarillo para finales de septiembre, aunque no aseguró si podrá haber regreso a clases en noviembre como lo mencionó la SEP.



En conferencia de prensa el mandatario poblano se pronunció optimista respecto a que la ciudad de Puebla está "avanzando" en el tema de combate contra el Covid-19 y recalcó que, de seguir con este esfuerzo y resultados, el semáforo podría pasar de naranja a color amarillo para finales de septiembre



"En la ciudad de Puebla estamos avanzando, ojo, avanzando en el tema de combate contra los contagios por coronavirus, yo considero que, si no bajamos la guardia, para finales de septiembre podremos está en semáforo amarillo", declaró.



A pregunta expresa sobre si concuerda con la fecha de regreso a clases presenciales que mencionó la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual se predispone para el mes de noviembre, Barbosa destacó que no se atrevería a dar una fecha y solo cuando haya condiciones seguras en Puebla se retornará a tal modalidad.



"Yo no me atrevería a dar una fecha con exactitud, solamente cuando haya condiciones seguras, cuando estemos en semáforo verde es cuándo podrán regresar a clases presenciales", finalizó.