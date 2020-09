A un mes de la reactivación, ven lenta la recuperación económica

A un mes de la reactivación económica, las cámaras empresariales reportaron que, a pesar de tener permitido la reapertura de sus comercios, las ventas han sido muy bajas; además, indicaron que 120 restaurantes faltan por regresar a la Nueva Normalidad, y apenas se ha registrado el 10 por ciento en ocupación hotelera. Asimismo, las ventas de negocios establecidos reportan un 60 por ciento de mejora, así lo informaron los presidentes de la Asociación de Hoteles y Moteles Puebla, Canaco y Canirac.

Esto, luego de que el pasado 7 de agosto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, notificara la reapertura y reactivación económica de miles de comercios establecidos en esta Nueva Normalidad, siempre y cuando respetaran el 30 por ciento de aforo permitido, mantuvieran protocolos de sanidad y garantizaran espacios libres de coronavirus.

Canaco apenas ha registrado el 60 por ciento de ventas

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo delegación Puebla (Canaco), Marco Antonio Prósperi, mencionó que apenas se han registrado el 60 por ciento de ventas en los negocios establecidos, por lo que calificó este primer mes de reactivación económica como lento para sus agremiados.

“Las dos primeras semanas fueron muy lentas, muy poca venta, muchos negocios tardaron en abrir, para la gran mayoría tenían que ver protocolos e inventario, entre otros. Las otras dos semanas, hasta este viernes, se empezó a ver mayor flujo, subieron un poco más las ventas, en un promedio, los comercios del Centro Histórico se han recuperado el 60 o 65 por ciento de ventas para algunos, otros van como por el 40 por ciento, pero es parte de encontrar su punto de equilibrio”, reiteró el presidente de la Canaco.

A su vez, reveló, en entrevista con esta casa editorial, que el 10 por ciento de negocios no regresaron a la Nueva Normalidad en el Centro Histórico, pese a ello, Prósperi Calderón prevé que se pueda dar una primera recuperación en la temporada de El Buen Fin, la cual, será del 11 al 16 de noviembre, siendo una esperanza para los empresarios y poder tener recursos para poder solventar sus gastos, servicios y nóminas; por otro lado, se podrá dar una segunda etapa hasta principios del 2021.

“La mayoría de los negocios tienen problemas con sus rentas atrasadas y con los créditos bancarios antes de la crisis, o proveedores que no han pagado la mercancía que algunos comercios tienen en sus instalaciones. Hay que ver hacia adelante, no ser pesimistas, pero algunos terminarán cerrando, desgraciadamente; sin embargo, seguiremos trabajando para poder recuperarnos sin dejar de lado la salud, porque hemos sido muy responsables, los negocios tienen todos sus protocolos”, informó.

10 % de ocupación hotelera

En este sentido, Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Puebla, en entrevista con CAMBIO, coincidió en que también para su sector la recuperación será lenta, pues apenas reportan un 10 por ciento de ocupación en sus inmuebles,

“Es una apertura a medias, no es real, no podemos confiar una apertura donde los domingos están cerrados los restaurantes porque esto nos afecta a nosotros. Tlaxcala y la Ciudad de México sí abren y la gente prefiere irse los fines de semana para allá en vez de consumir en Puebla, la situación no es nada clara para nosotros”, lamentó Domínguez Gabián.

De igual forma, mencionó que en cierto punto les ha beneficiado la reapertura de recintos como el Acuario Michín y Africam Safari, pese a ello, apuntó que la recuperación económica para su sector podría darse dentro de 18 y hasta 24 meses, además de que faltan por abrir entre 50 a 60 hoteles en el estado de Puebla, de los mil 111 adheridos, entre ellos, el hotel Cartesiano, la Descansería y El Encanto, entre otros.

Ventas de restaurantes no superan el 30 %

Por último, Olga Méndez Juárez, presidenta de la Canirac, reveló en entrevista con CAMBIO que no todos los negocios adheridos a este organismo regresaron el pasado 7 de agosto, pues algunos tardaron entre ocho y 12 días, por cuestiones de inventario o de medidas de sanidad. Pese a ello, reportaron que, a comparación del mes de agosto del 2019, no llegaron ni al 30 por ciento de ventas en restaurantes.

Ante ello, apenas registraron el 28 por ciento de ventas en este mes de agosto, por lo que la presidenta de la Canirac mencionó que mes con mes se estarán dando las proyecciones de cómo ha ido avanzando su recuperación económica, ya que reveló que el sector restaurantero genera el 83 por ciento de empleos en la entidad. Pese a ello, la recuperación de ingresos podrá darse dentro de dos años.

Por último, la empresaria espera que para los festejos patrios se les pueda otorgar una ampliación de horario, misma que tiene que ir coordinada con los diferentes ayuntamientos para homologar acuerdos, además de que 120 restaurantes faltan por regresar a la Nueva Normalidad, de diferentes corredores gastronómicos, entre ellos, los que se encuentran en Ciudad Universitaria.