Retira gobierno patente de Notaría 6 de Tepeaca y suspende la 9 de Tehuacán

El gobierno de Puebla ha retirado un total de 12 patentes notariales que el morenovallismo entregó durante su gestión, las más recientes, la 6 de Tepeaca, con sede en San José Chiapa y a nombre de Gilberto Suárez Machado, así como la número 9 de Tehuacán, a nombre de Jorge López Cuevas y cuya beneficiaria fue la diputada panista Verónica Sobrado.

En la última semana, el Ejecutivo presidido por Luis Miguel Barbosa Huerta publicó dos documentos en el Periódico Oficial del Estado donde se oficializa la cancelación de las patentes notariales y destrucción de sellos, así como la suspensión del titular de una. Éstas se suman a las otras 10 que fueron entregadas por el ex gobernador Rafael Moreno Valle, y que ya habían sido retiradas, con lo que ya son un total de 12 los notarios que pierden su validez.

La más reciente es la de la Notaría número 6, de Tepeaca, con sede en San José Chiapa y a nombre de Gilberto Suárez Machado y Edwin Essiambre Sulvarán. Ésta es una de las 12 que no tuvieron prestanombres, y que quedarán fuera de algún proceso al entregar su patente de manera voluntaria.

Asimismo, se notificó que el titular de la Notaría número 9 de Tehuacán, a nombre de Jorge López Cuevas, sería suspendido en el ejercicio de sus funciones correspondientes, sin embargo, no se establece si la patente notarial. Dicha notaría, de acuerdo con el consejero Jurídico, Ricardo Velázquez, benefició a la actual diputada del PAN, Verónica Sobrado. En este caso, no se detalla si la patente fue cancelada o no.

Fue el pasado 1 de junio que Jorge López Cuevas fue detenido en el municipio de Tehuacán y llevado a la Casa de Justicia de la zona por falsificación de documentos, esto para poder obtener una patente notarial, siendo así el primer morenovallista que cae por este tema.

Cabe recordar que, de acuerdo al gobernador Miguel Barbosa Huerta, son 17 las patentes de los allegados morenovallistas que ya fueron entregadas, por lo que restan sólo cinco decretos por publicar, en donde se señale sobre la cancelación de más sellos. Asimismo, falta que detalle qué titulares estarán exentos de este proceso, recordando que, en dos casos, presentaron todos sus documentos en regla, restando 10 por resolver su situación y que están en litigio.

Desde el pasado 30 de julio, el poder Ejecutivo comenzó con la publicación de los retiros de las patentes notariales, en donde la más reciente era la número 7 de Tepeaca, a nombre de Luis Antonio Nava Garzón, y cuyo beneficiario era el actual presidente de ese municipio, Sergio Salomón Céspedes.

A éste se agrega el retiro y cancelación de las patentes retiradas de la 7 de Cholula, de Patricia Leal Islas; la 2 de Libres, del panista Manuel Pozos; la Número 6 de Cholula, de Alejandra Maupomé Cagigal; la 10 de Tehuacán, de Alejandro Julián Rodas Moro, y la 12, de Flor de Naranjo Tirado Alejo.

Del mismo modo, la Notaría 4 de Tecamachalco, de Juan Carlos Tapia Santander;, la 2 de Tetela de Ocampo, de Yesenia Bonilla Pérez; la 2 de Tepexi de Rodríguez, de Gabriela Montoya del Río; la 5 y 8, también de Tepeaca, a nombre de María Dolores Martínez Barradas y Beatriz del Rosario Triana González, respectivamente.