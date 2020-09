Advierte Barbosa que habrá más cambios en el Cereso de Tehuacán

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sentenció que no permitirá que las cosas sigan igual en el Cereso de Tehuacán, por lo que el despido del ex director del reclusorio, Alfredo Gutiérrez, no será el único cambio que habrá dentro de dicha estructura. Todo esto se presentó al viralizarse, mediante redes sociales, el maltrato humano a los reos recién ingresados dentro de dicho penal.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, enfatizó que el ex director del penal de Tehuacán, Alfredo Gutiérrez, no supo controlar los actos delictivos que ocurren ahí dentro, por lo que su despido era forzoso después del video que se viralizó mediante las redes sociales, en donde se muestra a varios reos ejercer violencia física y verbal contra los recién ingresados. Barbosa añadió que este cambio de dirigente debe ir acompañado de diversas modificaciones en la estructura, pues de lo contrario, nada cambiará en esencia.

“Evidentemente las cosas en Tehuacán deben de corregirse, hay muchas cosas que están mal ahí, y en ese sentido, el director del reclusorio no controlaba el reclusorio, los reclusos estaban controlados por la regiduría de Gobernación, hay que ajustar cómo funciona el Cereso de Tehuacán, pero tampoco podía quedar el director, por eso se hizo el cambio. Si todo se queda "intocado", los mismos custodios, todo lo mismo, simple y sencillamente ahí no cambia nada. Entonces, de que va a haber modificaciones a todo esto, sí, claro que sí, no vamos a dejar que las cosas se queden como están”, comentó.

A su vez, el gobernador aseguró que se entera de todo lo que pasa en el mundo de la delincuencia e inclusive su relación con ciertas autoridades, ante ello, sentenció que su administración siempre investiga todos los anónimos, denuncias, etcétera, pues la intención es “limpiar” todos los Ceresos del estado para tener un control adecuado de los reos y que no sean los propios grupos de delincuentes quienes tomen las riendas de los diferentes reclusorios.

"Vamos a limpiar todos los reclusorios del estado, yo hago caso a todos los anónimos, las denuncias de redes sociales, los WhatsApp, los mensajes de Facebook, etc. Me llegan muchas cosas y las investigo, me entero de todo. Cosa que me llega, la investigo primero, hay que darles toda la veracidad que tiene una afirmación o desechar la mentira que tiene una afirmación", declaró.

El político poblano reveló, en días pasados, que ya se había detectado la red de criminales que controla el reclusorio de Tehuacán y que a su vez ejecuta el maltrato humano a los nuevos reos. Ante esto, Barbosa Huerta destacó que el agresor principal de aquel video se encuentra en estado de salud grave debido al padecimiento de una pancreatitis; sin embargo, resaltó que una vez que el reo mejore su condición volverá al Cereso para afrontar su responsabilidad, al igual que todos los involucrados en el manejo delictivo de dicho establecimiento en Tehuacán.

"El golpeador del video está en un hospital por pancreatitis, con un estado de salud delicado, dicen que es de la banda de ‘Las Bigotonas’. Bueno, ahí está, y después de que mejore su condición de salud, el reo regresará al reclusorio y afrontará su debida responsabilidad en este acto de maltrato humano, hay que hacer muchas cosas para que esto no vuelva a ocurrir", finalizó.