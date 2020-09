Se clausuraron a 111 negocios por no respetar los aforos permitidos

Un total de 111 establecimientos han sido clausurados por la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla (Segob), debido a que no cumplieron con los parámetros establecidos con respecto a las medidas de sanidad, así lo reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien a su vez recalcó que la regulación del funcionamiento de bares y antros es responsabilidad del municipio y no de su administración.

Durante la conferencia de prensa, David Méndez Márquez, secretario de Gobernación, reveló que, a la fecha, se han hecho diversos operativos que han concluido con las clausuras de 111 establecimientos. Todos estos lugares fueron clausurados bajo la normativa de las tres horas de cierre, después de que no cumplieron, en su totalidad o de manera parcial, con los parámetros de sanidad.

"A la fecha, tenemos un total de 1953 establecimientos que han sido revisados bajo los operativos que estamos llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad. Se han realizado un total de 111 clausuras, de ellas, en los últimos días, se han llevado a cabo 11, de distintos giros comerciales. Hay que aclarar que todas son clausuras de acuerdo a como quedó establecido la normativa de la ley, es decir, por tres horas”, comentó.

Al mismo tiempo, el secretario recalcó que no tienen reporte de clausuras a bares o antros y comunicó que no deberían tener, pues de acuerdo a los decretos emitidos por el Gobierno del Estado, esta clase de establecimientos aún no tiene permitido el regreso a la Nueva Normalidad.

Sobre este último cuestionamiento en el tema del funcionamiento de los bares, el gobernador negó tajantemente que la regulación de operación de estos establecimientos sea responsabilidad de su administración, pues ellos ya tomaron medidas al aplicar los decretos que impiden la apertura de estos lugares.

"Quiero hacer énfasis en este tema, la regulación del funcionamiento de bares y antros es del ámbito municipal; hoy, los decretos del Gobierno del Estado no permiten el funcionamiento de ellos, si algo está así, están contraviniendo los decretos, y por tanto, los ayuntamientos deben clausurarlos", finalizó.