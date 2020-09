IP exige a Claudia conocer proyecto y permisos del INAH para obras del CH

Los organismos empresariales en Puebla se lanzaron en contra de las obras realizadas por parte del gobierno de Claudia Rivera en el Centro Histórico, por lo que le exigieron, por medio de un oficio dirigido al Ayuntamiento de Puebla, brindar la información completa sobre el proyecto ejecutivo, costo real y hasta un documento emitido por el INAH que acredite la autorización para realizar estas obras.

En entrevista con CAMBIO, la presidenta de la Canirac, Olga Méndez Juárez, Marco Antonio Prósperi de Canaco y Manuel Domínguez Gabián de la Asociación de Hoteles y Moteles Puebla, solicitaron a la plataforma Nacional de Trasparencia, el pasado 3 de septiembre, la información sobre las obras que realizará el Ayuntamiento de Claudia Rivera, pues a los empresarios no se les ha entregado el proyecto ejecutivo del programa integral para mejorar el primer cuadro de la ciudad.

Esto, luego de que los empresarios acusaron que no son tiempos de realizar mejoras en el corredor 5 de Mayo, Avenida Reforma y Avenida 18 Oriente–Poniente del Centro Histórico, pues afectará directamente a los comercios establecidos en esta zona, por lo que sería el “último clavo” que podría provocar el cierre definitivo de los negocios formales, ya que apenas están generando ingresos tras cuatro meses y medio de permanecer cerrados por la pandemia.

En este sentido, Olga Méndez, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla, señaló que, al menos, 240 negocios de este sector se encuentran en la zona donde se realizarán estas obras por parte del Ayuntamiento de Claudia Rivera, mismas que podrían perjudicar su estabilidad económica sin permitirles una recuperación de ingresos tras permanecer cerrados casi cinco meses por la pandemia.

“Nuestro sector ha estado muy lastimado, lo digo con causa y razón, algunos cerramos el día 20 de marzo y abrimos apenas el 17 de agosto, la gente no tendrá ganas de ir al centro con las obras, aunque ellos dicen que empezarán las obras a las 9 de la noche, no conocemos el proyecto, ni un cronograma de tiempos y movimientos, los negocios estuvieron mucho tiempo cerrados y que ahora esto se maneje como mantenimiento que se llevarán 6 meses, nos da miedo porque apenas estamos iniciando la reactivación económica”, mencionó la presidenta de la Canirac.

Ante ello, la empresaria notificó que, hace tres semanas, únicamente se les mostró, por parte de Desarrollo Económico, el anteproyecto del municipio de Puebla, limitando a mostrarles las imágenes del antes y después, así como las futuras obras desde la 8 hasta la 12 Poniente. Por ello, ahora están pidiendo que se les muestre el proyecto ejecutivo y el costo real de la obra, ya que mencionó que existe un sobrecosto, y una carta por el INAH que avale estas obras de mejoramiento.

Canaco sólo conoce el anteproyecto

De igual forma, Marco Antonio Prósperi mencionó que, a pesar de que estas obras representarán una mejora para el municipio de Puebla, no se les ha mostrado el proyecto ejecutivo, pues a comparación de la Canirac, a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Puebla (Canaco), apenas este jueves se les mostró únicamente el anteproyecto de la remodelación del Centro Histórico.

“No nos han presentado el proyecto ejecutivo, sólo la idea general de lo que piensan hacer, con algunas láminas, pero todavía ni nos dicen cuando se terminará ni empezará, Puebla es patrimonio de la Humanidad, hay muchos edificios que peligran, estamos de acuerdo que son mejoras, pero no es el momento de estas obras, apenas llevamos cuatro semanas recuperándonos”, reprochó Prósperi Calderón.

Ante ello, mencionó que no son tiempos de realizar mejoras principalmente en este corredor, pues les estarían quitando la oportunidad de poder recuperarse económicamente a los comercios establecidos en esta zona a pesar de que las obras estén programadas de noche, pues refirió que no les dará tiempo de terminar de limpiar lo realizado afectando el paso peatonal.

“Quieren levantar las lajas, meter tubería, no tienen contemplado el tema del gas, abrirían la tierra, hay cosas que no piensan, entonces no es tiempo de las obras, las calles tendrán problemas, es muy fácil decir que no hay que preocuparse, yo no sé cómo van a realizar todo esto y al otro día estará todo listo, lo peor es que dicen que ya hay una licitación cuando ni sabemos el proyecto ejecutivo, es una locura esta obra, esperamos que se haga a principios de año pero ahorita este 2020 no lo queremos” reprobó el empresario.

Por último, Manuel Domínguez Gabián a pesar de considerar que las obras de mejora podrán incrementar el turismo en Puebla, recalcó que no es momento de llevarlas a cabo, pese a ello, no dio más detalles sobre cómo afectaría a su sector, sin embargo, apoyó la idea de sus compañeros empresarios en que les afectará directamente a la recuperación económica tras estar cerrados 4 meses por la pandemia.

“Después de salir de una pandemia y no poder entrar a los negocios sería perjudicial para todos nosotros, las obras tendrán que hacerse, la realidad es que la ciudad tiene que modernizarse, pero, sin perjudicar el comercio establecido y más en esta crisis” finalizó.