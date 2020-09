Investigación a fondo vs Beatriz Martínez, exigen el PAN y el G5

Los regidores de Morena opositores a la alcaldesa señalaron que el asunto es una cortina de humo para que no se hable de la remodelación del Centro Histórico que está en el ojo del huracán

Los regidores del G5, así como la fracción panista, solicitaron a la alcaldesa Claudia Rivera investigar a fondo el tema de corrupción por el que fue destituida de la secretaria de Desarrollo y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, asegurando que durante su administración ha habido casos similares y las personas señaladas no fueron sancionadas.

Asimismo, los cabildantes recordaron el tema de los bolardos, que no fueron transparentados, el sobrecosto de las despensas entregadas durante la pandemia y los ventiladores usados, mencionando que en estos casos no hubo una sanción en contra de los responsables, y pidieron que en la acusación de corrupción en contra de Martínez Carreño se dé seguimiento y se realicen las denuncias correspondientes.

PAN pide a Claudia sancionar todos los malos manejos de su Ayuntamiento

A través de un comunicado de prensa, la fracción panista pidió al Ayuntamiento no sólo enfocarse en eliminar la corrupción, pues también es necesario eliminar todas las malas prácticas que se viven al interior del gabinete de Claudia Rivera, poniendo como ejemplo el nepotismo y licitaciones poco transparentes.

En este sentido, el documento menciona que se tienen que sancionar a todos los funcionarios que llevan a cabo prácticas indebidas, y no sólo hacer una denuncia mediática que posteriormente no va a tener una sanción, porque no hubo una denuncia formal, por lo que también sugirieron modificar los procesos en los que se sospechan estos malos manejos.

La regidora Luz del Carmen Rosillo dijo, en entrevista para CAMBIO, que no sólo los funcionarios tienen que ser sancionados por malos manejos, ya que también tienen que haber castigos para las empresas que se ven beneficiadas con este tema, pues sentenció que “la corrupción es problemática de dos partes”.

Además de mencionar que los cabildantes panistas emitirán un documento dirigido a la Contraloría para que se dé seguimiento a este caso, así como que se transparenten los 500 millones destinados a la reactivación económica, pues aseguró que durante el Cabildo no son tomados en cuenta, al ser minoría.

Claudia está usando este tema como cortina de humo

El regidor José Luis González Acosta mencionó que, en caso de no llegar a las últimas consecuencias, en el caso de la ex secretaria de Desarrollo y Sustentabilidad, Rivera Vivanco estaría utilizándola como una ‘cortina de humo’ para desviar la atención de las obras del Centro Histórico que promueve, para poder reelegirse en 2021.

Mientras que Edson Cortés Contreras señaló que debe haber una denuncia, para que posteriormente haya una sanción en contra de Martínez Carreño, pues lucró con el patrimonio de los poblanos.