Aprepsac analiza si abre para el Grito, pues le sale muy caro

A pesar de que será un respiro para el sector restaurantero el prolongar el cierre de sus negocios la noche del Grito de Independencia, también representará gastos para los empresarios al adquirir más insumos, entre otros servicios, pues los ingresos generados en esta reapertura no rebasan del 25 por ciento, refirió el director de la Aprepsac, Felipe Mendoza, mientras que Ignacio Alarcón, del CCE, celebró el aumento de horario, sin embargo, comentó que ahora tocará redoblar en materia de seguridad.

Este lunes, la Secretaría de Economía del estado anunció el permiso para el sector restaurantero de cerrar hasta la 1 de la mañana la noche del Grito, los empresario celebraron esta medida implementada para incrementar sus ventas, pese a ello, el tema de capacidad continuará siendo un problema, pues limitará sus ganancias.

En entrevista con CAMBIO, el director de la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios (Aprepsac) refirió que con la capacidad del 33 por ciento de su personal y las bajas ventas, que se encuentran por debajo del 30 por ciento ante la reactivación económica, no les ha generado los suficientes recursos.

Explicó que esto los limita para solventar otro tipo de gastos, como la compra de más insumos, la contratación de un mariachi y el pago de transporte en la madrugada para sus empleados, si deciden abrir la noche del Grito de Independencia.

"Estamos evaluando nuestra situación, después de la pandemia, las pérdidas son irreparables para nosotros, lo que se tenía se perdió y ya no se volverá a recuperar, no hubo recuperación y ahorita que estamos iniciando, abrir el 15 representa gastos, personal, no queremos exponernos ni exponer a los clientes, si no hay Grito en el Zócalo, no valdrá la pena”, lamentó Felipe Mendoza.

CCE celebró ampliación de horario

Por otro lado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón, refirió que esta ampliación de horario podrá generar importantes ventas para el sector restaurantero, que ha sido el que más ha padecido durante la contingencia sanitaria, a su vez, pidió que el horario pueda extenderse para otros sectores, siempre y cuando respeten las medidas de sanidad.

En este sentido, Alarcón Rodríguez también mencionó que, si se dará una ampliación de horario la noche del Grito de Independencia en Puebla, también se debería redoblar la seguridad, para evitar actos delictivos y que se ocasionen accidentes. De igual forma, mencionó que, a pesar de llevar un mes de reactivación económica, no han tenido unas ventas esperadas, pese a ello, el cien por ciento de los negocios adheridos ya están operando.