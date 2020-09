Habrá alianza PRI-PRD en Puebla para el 2021: Camarillo

En cuanto al PAN, señaló que no se ha tenido ningún acercamiento en Puebla ni se ha entablado ninguna plática con ellos, pero no los descartan para generar un bloque opositor

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, anunció una alianza con el PRD para el próximo proceso electoral del 2021, mientras que señaló que, si bien con el PAN no se ha tenido ningún tipo de acercamiento, aún no se cierran a la posibilidad de poder entablar diálogos con otras fuerzas políticas y generar un bloque opositor.

En entrevista, Néstor Caramillo dio a conocer que esta semana se volverá a reunir con la dirigencia estatal del PRD, a cargo de Carlos Martínez Amador, para seguir en la negociación con la que se pretende formalizar una alianza a nivel local, de cara al próximo periodo electoral.

En ese sentido, señaló que, en el plano nacional, las dos dirigencias ya llegaron a un acuerdo, en el cual se estipuló una alianza para las diputaciones federales, pero sólo podrán ir juntos en 100 distritos, según las condiciones que puso el PRD, y Puebla se encuentra entre los estados que están contemplados dentro de la coalición.

“Con el PRD, a nivel nacional ya ha habido pláticas con nuestro líder Alejandro Moreno Cárdenas. En Puebla, ya hicimos lo mismo con Carlos Martínez Amador. No pusimos nombres en la mesa, simplemente pusimos a Puebla y, la verdad, el dirigente del PRD está en buen ánimo de construir, me ha dicho que no lo pueden hacer en todo el estado, a nivel nacional pareciera que nada más van a ir en 100 distritos con alianza, entonces están calculando para Puebla cuántos distritos pueden dar para el PRI”, señaló Néstor Camarillo.

Por otra parte, señaló que, pese a que los estatutos del PRI se reformaron recientemente para que se les permitiera hacer alianzas con cualquier partido, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, no ha tenido ningún acercamiento para ir juntos en el 2021, por lo que Néstor Camarillo aseguró que analizarán qué acciones tomarán ante la postura de la dirigente blanquiazul.

“Cero pláticas, cero reuniones, cero, cero, cero. Nosotros lo dijimos, los estatutos son muy claros, podemos aliarnos con cualquier partido de izquierda o de derecha, sin embargo, en el tema de Acción Nacional no han habido acercamientos, no han habido pláticas, no ha habido absolutamente nada, seguiremos valorando que es lo que podemos hacer”, finalizó.