SMT suma 250 unidades de transporte público sancionadas por no respetar aforo del 50%

Durante la pandemia por Covid-19 han sido sancionadas 275 unidades del transporte público por no respetar los protocolos sanitarios

La Secretaría de Movilidad y Transporte de marzo a la fecha ha sancionado a 275 vehículos de transporte público por no respetar el aforo al 50 por ciento que estableció el ejecutivo, además de que precisó que actualmente el descuento en el transporte público a estudiantes no se aplica pues no hay clases presenciales.

En entrevista el titular de la STM, Guillermo Arechiga Santamaría dio a conocer que si bien las unidades de transporte público tuvieron una baja y operaban inclusive al 30 o 40 por ciento de su capacidad se ha respetado el decreto del Gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Sin embargo comentó que han sancionado como corresponde a 275 vehículos desde marzo hasta el último corte al 4 de septiembre esto en las 21 regiones del estado en donde han mantenido constantemente operativos para que se vigile y se de cumplimiento a este tema.

Por otra parte recordó que la tarifa preferencial para los estudiantes por el momento no tiene validez puesto que no hay clases presenciales, sin embargo destacó que a cerca de 8 mil unidades de transporte público en todo el estado se les ha otorgado su subsidio correspondiente por este descuento.

Mismos que se lleva a cabo a través de un proceso correspondiente de trasferencia bancaria para que llegue al dueño de la concesion y no a terceros, misma información que dijo esta disponible en la pagina de Transparencia.

"En este momento no hay descuento este se da mientras el ciclo escolar esté vigente y presencial recordar también que instrucción invirtamos tanto dinero para subsidiar esto

Las cantidades son distintas están en la página están sujetas a un programa claro y entregar el subsidio a una concesión acreditada", expresó.