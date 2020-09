Segob da libertad a ediles para decidir sobre ceremonia del Grito

David Méndez Márquez llamó a las escuelas de todo el estado a no apuntarse para participar en algún desfile cívico, en primera instancia, porque no hay clases presenciales y por ello no se quiere arriesgar a cientos de jóvenes poblanos

El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, refirió que en todo el estado de Puebla no se realizarán desfiles militares, al menos con la participación de escuelas, además de señalar que cada presidente municipal debe decidir si hará ceremonia del Grito o no.

En entrevista, el titular de la Segob comentó que ya se hicieron llegar a los 217 ayuntamientos de Puebla los lineamientos para determinar cómo se deben llevar a cabo las respectivas celebraciones de las Fiestas Patrias, principalmente el Grito del 15 de septiembre, donde se debe preservar la Sana Distancia.

En este sentido, llamó a las escuelas de todo el estado a no apuntarse para participar en algún desfile cívico en cualquiera de estos municipios, en primera instancia, porque no hay clases presenciales y por ello no se quiere arriesgar a cientos de jóvenes poblanos, además de que las propias condiciones de la pandemia no permiten que se lleven a cabo este tipo de eventos.

Asimismo, hizo el llamado a la ciudadanía para no aglomerarse, en caso de que algunos presidentes municipales definan tener la celebración del Grito con gente.

"Hemos hecho llegar a los 217 ayuntamientos del estado los lineamientos que tiene que ver con formatos de lo que es el calendario cívico, (...) se les ha pedido que la lleven a cabo, como parte de una obligación, cuidando las medidas de protección y definan su modalidad y se lleve a cabo el acto protocolario; si es con presencia de personas, deberán generar un esquema que garantice la prevención del contagio", dijo.

Restaurantes serán multados si pasan aforo el 16 de septiembre

En tanto, Méndez Márquez acotó que se aplicará la medida de que restaurantes y cafeterías puedan cerrar hasta la 1:00 horas del 16 de septiembre, siempre y cuando respeten el aforo seguro del 33 por ciento decretado por el Gobierno del Estado, en tanto, a quienes no respeten éstas, serán sancionados, pero con clausuras temporales, no con multas económicas.

Además, aseguró que se llevará a cabo el tradicional espectáculo de fuegos pirotécnicos en el Zócalo capitalino, mismo que será transmitido por redes sociales y otras plataformas, toda vez que implementarán operativos y pondrán elementos de seguridad para evitar que gente se aglomere en el primer cuadro de la ciudad.