¡Al fin! El reporte más bajo de COVID: 67 casos y 9 muertes en las últimas 24 horas

El estado de Puebla registró ayer, 8 de septiembre, las cifras más bajas de los últimos 113 días, pues en las últimas 24 horas se reportaron un total de 67 casos y nueve defunciones por coronavirus; a la par, la Secretaría de Salud reportó un acumulado de 30 mil 731 casos, de los cuales han fallecido tres mil 882 poblanos.

En conferencia de prensa, el titular de la SSA, José Antonio Martínez García, detalló que son un total de 48 mil 854 muestras de laboratorio, de las cuales, en el último día se procesaron 71, mientras que restan por analizar 230 pendientes, que se agregarán a los casos de mañana.

De este total, un acumulado de 30 mil 731 contagios han dado positivo en los 182 días de pandemia en Puebla, pues se agregaron 67 casos, sin embargo, de éstas, solamente 58 casos fueron recientes, con lo que se registró la cifra más baja de contagios de los últimos meses.

Son mil 74 casos activos en Puebla, el 3 por ciento del total de contagios

Además, hay un total de mil 74 casos distribuidos en 82 municipios de Puebla, esta cifra representa al 3.4 por ciento de la cifra acumulada de contagios, mientras que 25 mil 775 poblanos ya han sido dados de alta.

En tanto, el 54 por ciento de los casos, es decir, 16 mil 595 poblanos se han contagiado de coronavirus, mientras que el 46 por ciento del total de contagios son mujeres, lo que representa a 14 mil 136 mujeres, aunque la mayoría ya se han recuperado.

Puebla se acerca a los 3 mil 900 muertos

En tanto, hubo solamente nueve muertos en las últimas 24 horas, sin embargo, de éstos, sólo cuatro fueron de días recientes y el resto son rezagados, mientras que en la SSA hay un total acumulado de tres mil 882 decesos a causa de esta enfermedad, es decir, 12.8 por ciento.

Finalmente, Martínez García detalló que hay 563 hospitalizados, de los cuales 123 requieren ventilador mecánico; del total de las cifras, 210 pacientes están internados en la SSA, mientras que en el IMSS hay 199, el Issste tiene 34 pacientes, el Issstep registra 58 camas ocupadas, el Universitario tiene seis más; el Militar Regional, con un total de 10, y los privados, con otros 46 enfermos.

No había cifras tan bajas desde mediados de mayo

Cabe destacar que desde hace 113 días no se registraban tan pocos casos de coronavirus, pues fue el pasado 18 de mayo cuando hubo solamente 63 casos de COVID, mientras que desde el pasado 13 de julio no se reportaban menos de seis defunciones; aunque si se toma en cuenta que sólo hubo cuatro fallecidos en las últimas horas, no había un reporte tan bajo desde hace 133 días, es decir, desde el 28 de abril.