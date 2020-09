Molesta a Barbosa recorte presupuestal del 5% en el presupuesto federal para Puebla

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta apuntó que no le gustó el recorte del 5 por ciento en el Proyecto de Egresos de la SHCP para el 2021, especialmente cuando no hay ni un peso en obras de desarrollo en Puebla por parte de la Federación.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo presentó su opinión sobre el proyecto de presupuesto para el 2021, el cual plantea un recorte de 5 mil millones de pesos, ante esto Barbosa Huerta comentó que se buscará fortalecer un plan de recaudación para que el estado tenga recursos óptimos para inversión pública.

En este sentido acotó qué hay muchos impactos que influyen en la presentación de este presupuesto sin embargo reconoció que no le gustó la propuesta de este, sobre todo cuando no hay ni un solo peso de la federación en obras para Puebla, aquí acotó que ni en 2019 ni en 2020 se invirtió anda desde el ejecutivo federal al estado.

“No me gusta el presupuesto, no me gusta que le bajen 5 por ciento, a todos les bajan pero no me gusta, creo que no me gusta cuando tampoco hay un solo peso invertido en nuestro estado, no nos achicamos es tiempo de la grandeza y sacar agallas”, dijo.

Asimismo puntualizó qué hay un trato inequitativo desde la federación hacia el estado, pues no ha tenido nada de inversión, por ello convocó a una acción conjunta para poder solventar esta baja de recursos y posteriormente poder invertir en proyectos de desarrollo para la entidad

“Hemos plantado pero algo pasa que no nos dan inversión, yo hablo con claridad, ha habido un trato inequitativo al estado desde la Federación, por eso convoco a una acción conjunta”, expresó.