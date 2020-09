EN VIVO con Arturo Rueda: Recula Claudia en acusaciones vs ex secretaria Beatriz Carreño y Coronavirus se llevó a Enrique Limón

Esta noche de miércoles el director editorial de Diario CAMBIO, Arturo Rueda habla de que Claudia reculó en acusaciones vs ex secretaria Beatriz Carreño, las muertes por Covid-19 de Enrique Limón, entre otros temas candentes del día a nivel local, nacional e internacional.

¡Ya párale 2020! luto en el espectáculo poblano, anoche trascendió la muerte del ícono de la televisión poblana Enrique Limón, quien fue conductor del famoso Club de la Buena Suerte. Fer Limón, hija de Enrique Limón a través de una entrevista en el programa de televisión "Giros Puebla" del canal 13 confirmo que su padre murió a causa de Covid-19.

"Mi papito lindo y hermoso ya está descansando ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor" - Fer Limón.

Más víctimas de por alcohol adulterado es lo que dejó un trágico brindis de una pareja en San Salvador El Seco. El pasado fin de semana Marlen y su novio Samuel compraron una botella de Rancho Escondido, tras beberlo, casi inmediatamente les provocó dolor abdominal, mareo, convulsiones, dolor de cabeza y dificultad para respirar,él murió y ella tiene muerte cerebral.

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta apuntó que no le gustó el recorte del 5 por ciento en el Proyecto de Egresos de la SHCP para el 2021, especialmente cuando no hay ni un peso en obras de desarrollo en Puebla por parte de la Federación.

Trascendió que AstraZeneca que puso en pausa los ensayos mundiales de su vacuna experimental contra el coronavirus Covid-19, incluidos grandes estudios de fase final, debido a una enfermedad sin explicación en un participante del estudio. Este miércoles, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que México tiene más opciones para obtener una potencial vacuna contra el Covid-19.

