“Hay un trato inequitativo a Puebla desde la Federación”

El gobernador Miguel Barbosa Huerta se mostró en desacuerdo con la Federación por el recorte de 5 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el presupuesto del 2021 de Puebla, especialmente porque recriminó que el Ejecutivo federal no ha invertido ni un peso en obras de desarrollo en la entidad.

En conferencia de prensa, el mandatario presentó su opinión sobre el proyecto que le presentó el Gobierno federal a la Cámara de Diputados, el cual plantea un recorte de cinco por ciento al presupuesto, comparado con el de este 2020, pues se contemplan sólo cerca de 89 mil millones de pesos.

En este sentido, el mandatario acotó que hay muchos impactos que influyen en la presentación de este presupuesto, especialmente la pandemia, sin embargo, fue aquí donde indicó que hay un trato inequitativo hacia la entidad, pues aparte de que la Federación no ha aportado nada en obras para Puebla, ni en 2019 ni en 2020, también se prevé que se recorte el presupuesto.

“No me gusta el presupuesto, no me gusta que le bajen cinco por ciento, a todos les bajan, pero no me gusta, creo que no me gusta cuando tampoco hay un sólo peso invertido en nuestro estado, no nos achicamos, es tiempo de la grandeza y sacar agallas”, dijo.

Es por ello que convocó a una acción conjunta para poder solventar esta baja de recursos y, posteriormente, poder invertir en proyectos de desarrollo para la entidad, asimismo, precisó que tendrán que hacer una modificación y reestructura en el tema de los ingresos para el próximo año, aunque descartó que se vayan a aplicar más impuestos.

“Hemos planteado pero algo pasa que no nos dan inversión, yo hablo con claridad, ha habido un trato inequitativo al estado desde la Federación, por eso convoco a una acción conjunta”, expresó.

Presupuesto para San Alejandro lo determina el IMSS

En tanto, el mandatario comentó que el presupuesto para el proyecto de demolición y reconstrucción del Hospital de San Alejandro le corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismo que tiene que detallar cuánto va a ser el gasto a erogar en su propia ley de egresos, para que la Sedena lo edifique.

Barbosa Huerta puntualizó que el gasto para dicho inmueble, que fue pérdida tras el sismo de 2017, y que, a casi tres años, sigue siendo una incertidumbre, no le corresponde al Gobierno federal, al menos dentro del Proyecto de Egresos 2021 que ayer presentaron a la Cámara de Diputados, por lo cual debe verse reflejado el monto de inversión de esta obra en el presupuesto del IMSS, por lo que dijo que no es cargo a favor de la Federación dentro del presupuesto para Puebla el próximo año.