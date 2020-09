Claudia protege a Gali al no querer investigar su administración: Biestro (VIDEO)

Aseguró que Rivera Vivanco se está escudando en que no iniciará una “cacería de brujas”, cuando la investigación en contra de los panistas es una demanda social por el saqueo que realizaron a las arcas estatales y municipales

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, evidenció una colusión con el ex alcalde Antonio Gali Fayad, al señalar que no se iniciará una investigación en contra de las administraciones panistas, ya que no quiere iniciar una “cacería de brujas”, así lo aseguró el diputado Gabriel Biestro Medinilla, quien además calificó como un fallo en la lucha contra la corrupción de la morenista, el haber tenido una secretaria con denuncias de ‘moches’.

En rueda de prensa, el diputado morenista criticó la decisión de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco al no iniciar una investigación en contra de los ex alcaldes panistas, Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato, después de evidenciarse temas de corrupciónal interior del Ayuntamiento.

El diputado aseguró que Rivera Vivanco se está escudando en que no iniciará una “cacería de brujas”, cuando en realidad la investigación en contra de los panistas es una demanda social por el saqueo que realizaron a las arcas estatales y municipales, para beneficio propio.

“Yo veo con mucha tristeza el tema de esta colusión entre la actual administración del Ayuntamiento y la anterior, la de Tony Gali, y una muestra es eso que dicen que no se le va a investigar, que no se le va a hacer nada; se van por el lado de la cacería de brujas o la persecución”, señaló Biestro Medinilla.

Por otro lado, el morenista enfatizó que Claudia Rivera Vivanco falló en el combate a la corrupción que encabeza la Cuarta Transformación, pues con la salida de la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Beatriz Martínez Carreño, evidenció que aún se continúan con las prácticas morenovallistas en el Ayuntamiento de Puebla.

En ese sentido, destacó que ahora serán las autoridades pertinentes quienes realicen las investigaciones correspondientes para sancionar a los funcionarios que resulten responsables del cobro de ‘moches’ y los distintos actos de corrupción que se realizaron al interior del Ayuntamiento de Puebla.

“Considero que en esa parte el Ayuntamiento fracasó, en la parte del combate a la corrupción, pero bueno, hay otras instancias de las que se echa mano para investigar todas esas cosas. Lo que haya salido ahorita considero que nada más es la punta del iceberg”, concluyó el diputado.