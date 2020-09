Poblanos a resignarse: No volverá el cine ni hay fecha todavía

El mandatario expresó que no tiene idea de donde sale la iniciativa de que volverán a abrir los cines, pues no hay un análisis en la mesa, ni nada relacionado respecto al tema, por lo que estos establecimientos tendrán que resignarse y seguir cerrados por los próximos meses.

Los cines en Puebla no volverán y no hay fecha programada para su vuelta, toda vez que el gobernador del Puebla, Luis Miguel Barbosa, sentenció que no está en análisis la reapertura de estos establecimientos.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó que no tiene idea de donde sale la iniciativa de que volverán a abrir los cines, pues no hay un análisis en la mesa, ni nada relacionado respecto al tema, por lo que estos establecimientos tendrán que resignarse y seguir cerrados por los próximos meses.

" No van a abrir los cines, no sé de dónde sale eso, descarta eso, no sé de dónde sale esa versión, no está en análisis, no hay nada relacionado con ese tema", comentó.

En días pasados, en entrevista con e-consulta el delegado de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica -delegado en Puebla-, Arturo Tay, reveló que los cines ya están listos y preparados con los protocolos y medidas sanitarias para reabrir sus puertas a la sociedad pero que esperaban la luz verde del gobierno del estado, la cual no llegará de acuerdo a palabras de Barbosa Huerta