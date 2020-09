Por recorte presupuestal, no habrá dinero para medicamentos: Barbosa

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que existe una gran incertidumbre en el tema de salud para Puebla en el 2021, debido a que el PEF 2021 solamente engloba un fondo de 74 mil millones de pesos, pero de esa cantidad no se sabe cuándo le toca a Puebla, por ello refirió un adquisiciones de medicamento se llegarán a hacer con recurso propio e incluso de “la cartera”.

En conferencia de prensa el mandatario acotó que ya no habrá dinero para compra de medicamentos sino que solo se harán adquisiciones consolidadas desde la federación y eso generará una problemática enorme, pues la demanda puede ser variada dependencia la ciudadanía.

Es por ello que acotó que dichos recursos en compra de medicamentos tendrán que ser con recurso locales en inclusive acotó hasta de la propia cartera, además de que la principal problemática será el tema del pago de la nomina, además de las contrataciones mismas que no sabe como estarán.

Además precisó que desconocen los plazos en cuándo llegaran dichos recursos, toda vez que únicamente el proyecto de egresos para el próximo año contempla 74 mil millones de pesos para el INSABI aunque no detalla cuanto de este recursos será para la entidad Poblana.

“Ya no habrá dinero para medicamento, serán adquisiciones consolídalas entiendo desde la federación, eso provoca una problemática enorme, luego si se puede, si no con recursos locales y aveces hasta de la propia cartera no sabemos como va a estar, En que momento va a llegar o porque via va a llegar porque no esta en el presupuesto de egresos sino en un fondo federal de 74 mil millones, sin saber cuánto le toca a Puebla”, dijo.