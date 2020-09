76 % de locales están en renta tras pandemia

La pandemia ha mermado no sólo la salud de los poblanos, sino sus fuentes de ingresos, que son los pequeños y medianos comercios, principalmente los que se encuentran ubicados en el Centro Histórico , el corredor de la Avenida Juárez y la colonia la Paz

El sector inmobiliario también fue víctima del COVID-19, pues en la capital poblana un 76 por ciento de locales han sido desalojados y puestos en renta debido a que las diferentes pequeñas y medianas empresas no cuentan con los recursos suficientes para solventar este pago, siendo los más afectados los negocios del Centro Histórico, así lo informó Alfonso López, director jurídico de MARV Asesores inmobiliarios.

En entrevista con CAMBIO, el director jurídico de dicha agencia inmobiliaria lamentó que la pandemia por el coronavirus haya mermado no sólo la salud de los poblanos, sino sus fuentes de ingresos, que son los pequeños y medianos comercios, principalmente los que se encuentran ubicados en el Centro Histórico, el corredor de la Avenida Juárez y la colonia la Paz.

“Es una tristeza ver que, al menos en el Centro Histórico, los negocios más afectados son los de la famosa calle de los dulces, les pegó tanto el no tener turismo y ahora la pandemia; de igual forma, las autoridades que no fueron hábiles para controlar esta enfermedad, lamentablemente ellos no tuvieron la oportunidad de vender por medio de plataformas como las grandes empresas”, lamentó Alfonso López.

Asimismo, mencionó que, al momento, entre 75 y 77 por ciento de locales han tenido que cerrar de manera definitiva o tener que cambiar de inmueble a uno de menor costo para poder continuar solventando las nóminas y servicios, refiriendo que también gimnasios y restaurantes han sido parte de los sectores más afectados por la crisis económica.

“Gimnasios, restauranteros y, no me lo vas a creer, pero también algunas escuelas particulares tuvieron que poner en renta sus instalaciones; es una pena cómo nos está afectando esta crisis, Puebla, además de que es uno de los estados con mayores muertes causadas por esta enfermedad, también lo es en su economía”, comentó.

La crisis pegó hasta a un fraccionamiento exclusivo en Angelópolis

En este sentido, el director jurídico de MARV Inmobiliarios destacó que hasta en un fraccionamiento exclusivo ubicado en Angelópolis se han puesto en renta varias casas, mismas que han tenido que mudarse a zonas más clásicas de la ciudad, con un costo menor.

“Gente que venía ganando hasta 20 mil pesos ahora está buscando rentas menores de 10 mil pesos porque a muchos les cortaron su salario, no les pagaban sus clientes y tuvieron que cerrar puertas de su empresa, pese a ello, llegamos a un convenio para que pudieran pagar sus rentas, pero no a todos les era viable la opción y, por lo mismo, tuvieron que abandonar estas casas”, comentó.

Recurso de obras de Claudia deberían ser para el sector salud

El director de MARV Inmobiliarios mencionó que las obras de remodelación del Centro Histórico afectarán de manera considerable a los comercios que se encuentran en esta zona, por lo que le da la razón a los empresarios de los diferentes organismos que buscan frenar esta obra, o aplazarla para el siguiente año, ya que, por lo mismo de estar en el corazón de la capital, se enfrentan a la competencia desleal que es el comercio informal.

“Yo les doy la razón, si se hacen las obras, tendrán una fuerte competencia que son los ambulantes, la gente al ver obra va a evitar pasar por donde estarán modernizando, van a tener pérdidas muy grandes; yo sé que todos necesitamos comer, pero es razonable que a los que pagan impuestos se les haga caso y se les considere, porque no es el mejor momento para hacerlo”, reprochó.

Por último, sugirió que el recurso que se ocupará para realizar las obras sea destinado para darle mantenimiento a otras vialidades que lo necesitan, así como poner más señaléticas para personas con discapacidad, mejorar banquetas y preservar la salud de los poblanos.