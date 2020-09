AMLO recorta 3 mil millones a Puebla del sector salud y prohíbe comprar medicamentos

El Sistema de Salud del Estado tendrá un recorte de cerca de 3 mil millones de pesos, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también le quitará recurso al Insabi para el 2021, por lo cual no se podrán hacer adquisiciones de medicamentos y contratación de personal, debido a que no se detalla cuál es el recurso para el estado en esta materia.

En conferencia de prensa, la secretaria de Proyección y Finanzas, María Teresa Castro Corro, detalló que el mayor impacto que prevén dentro de la Ley de Egresos 2021 que la SHCP envió a la Cámara de Diputados, es un recorte al Instituto de Bienestar para la Salud (Insabi), mismo que dejará en incertidumbre al Sistema de Salud estatal.

En este sentido, detalló que dicho proyecto no detalla de cuánto será el recurso que le corresponde al estado, derivado de la firma de convenio entre el gobierno estatal y el federal, por lo que únicamente se proyecta un recorte de 3 mil millones, aunque el impacto real se conocerá cuando se detalle el presupuesto estatal en este rubro.

“El impacto más grande es la asignación del programa Seguro Popular, que cambió a Insabi, en el paquete 2021 no viene distinguida para cada entidad. Los ingresos tienen una caída de 3 mil millones, la política que determina, desconoce cuánto le va a tocar, no podemos hacer una estimación”, dijo.

No se podrán comprar medicamentos extras: Barbosa

Por otra parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta acotó que hay una incertidumbre en materia de salud, esto pues el PEF 2021 solamente detalla que hay un presupuesto de 74 mil millones para el Insabi, pero este recurso es general, por lo que no se detalla cuánto le toca al estado.

En tanto, el mandatario acotó que ya no habrá dinero para compra de medicamentos, sino que sólo se harán adquisiciones consolidadas desde la Federación y eso generará una problemática enorme, pues la demanda puede ser variada dependiendo la ciudadanía.

Es por ello que, aclaró, la compra de medicamentos tendrá que ser con recursos locales, inclusive mencionó que serán hasta de la propia cartera, además de que la principal problemática será el tema del pago de la nómina, además de las contrataciones mismas, que no sabe cómo estarán.

También precisó que desconocen los plazos de cuándo llegaran dichos recursos, toda vez que únicamente el Proyecto de Egresos para el próximo año contempla 74 mil millones de pesos para el Insabi, aunque no detalla cuánto de este recurso será para la entidad poblana.

“Ya no habrá dinero para medicamento, serán adquisiciones consolidadas, entiendo, desde la Federación. Eso provoca una problemática enorme, luego si se puede, si no con recursos locales y a veces hasta de la propia cartera, no sabemos cómo va a estar, en qué momento va a llegar o por cuál vía va a llegar, porque no está en el presupuesto de egresos, sino en un fondo federal de 74 mil millones, sin saber cuánto le toca a Puebla”, dijo.

Cabe recordar que se enviaría la suma de 4 mil 472 millones de pesos para operación del Insabi, de acuerdo con el convenio firmado entre el Estado y la Federación, mismo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, entre los cuales debían salir los pagos de nóminas, contrataciones nuevas, medicamentos y gastos de operación.