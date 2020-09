Canadevi perdió 8 mil millones y 12 mil viviendas quedaron paradas por el virus

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Puebla, Alberto Moreno Gómez Monroy señaló que la pandemia por el COVID-19 les provocó hasta un retraso de medio año en cuanto a la producción de viviendas, lo que representó para este sector pérdidas de hasta 8 mil 500 millones de pesos por el aplazamiento de obra.

En entrevista con CAMBIO, Alberto Moreno Gómez Monroy, lamentó que la contingencia sanitaria haya afectado de manera considerable a su sector, pues registraron pérdidas de ventas de hasta un 30 por ciento, además de que se provocó un retraso de seis meses de obra para la producción de casi 12 mil viviendas, dejando sin empleo a las 59 empresas agremiadas.

“Nosotros tuvimos pérdidas de ventas con una caída de un 30 por ciento; además, en el tema de producción de la vivienda, nos retrasamos medio año por la pandemia, aunque desde junio teníamos permiso por ser de la industria esencial para trabajar, nos apegamos a lo que nos indicó el Gobierno del Estado y prolongamos nuestro regreso dos meses más, cerramos nuestras obras y, bueno, estos fueron los estragos”, lamentó Moreno Gómez Monroy.

Asimismo, mencionó que por la pandemia provocada por el coronavirus no podrán llegar a la meta para el próximo año debido al retraso de hasta seis meses que tuvieron en construcción de obra, lo que representó pérdidas para este sector de hasta 8 mil 500 millones de pesos. El presidente de la Canadevi comentó que, de las 59 empresas que tiene como agremiadas, sus socios hicieron el esfuerzo de mantener los empleos del personal que labora dentro de las oficinas, sin embargo, no corrieron con la misma suerte los maestros albañiles, carpinteros y electricistas, pues al no tener obras en puerta, no se les pudo dar una oportunidad de trabajo durante la pandemia.

“Todo lo que se refiere en nuestras oficinas, sé que muchos de los agremiados hicieron el esfuerzo y mantuvieron a su personal para que conservaran su empleo; en cuestión de obra, en un principio muchos hicimos esfuerzo, pero conforme el paso del tiempo y al no tener posibilidades de iniciar los trabajos en obra, nos vimos en la necesidad de no poder darle la oportunidad de trabajo a varios maestros albañiles, así como carpinteros, plomeros y electricistas”, comentó.

Pese a ello, el presidente de Canadevi celebró que de manera paulatina se han ido reactivando los empleos, así como el regreso a sus actividades, que por el momento están a un 80 por ciento, pese a que las 59 empresas constructoras afiliadas estuvieron paradas durante esta pandemia por el COVID-19, por lo que poco a poco han ido reactivando su economía.

Empresarios se quejan de las obras claudistas

Con relación a las próximas obras que tiene pensado el gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco, con relación a la remodelación en el corredor del 5 de Mayo, así como otras vialidades, el empresario refirió que no son tiempos de pensar en realizarlas, por lo que propuso aplazarlas hasta enero del 2021, que es cuando habrá menor flujo de personas en esta zona, ya que, en su mayoría, no van a querer gastar pasando la temporada navideña.

“Sin duda creo que cualquier circunstancia que detenga la posibilidad del comercio es algo que debería pensarse una, dos o tres veces, sabemos que son obras importantes, pero yo creo que durante esta etapa de pandemia que estuvo vacío el Centro, debieron haber aprovechado y adelantado, no ahora que todos estamos buscando la reactivación, es poco el comercio y es poco el movimiento, hay momentos para los cuales se deba iniciar, podría ser enero, cuando mucha gente ya no quiere gastar”, refirió.

Por último, el empresario pidió que se investigue y se realicen las denuncias correspondientes ante las autoridades sobre los casos de corrupción llevados a cabo por la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde estaba como titular Beatriz Martínez Carreño, además de que refirió que, al momento, no tiene reporte de que alguno de sus 59 agremiados hayan sido víctimas, sin embargo, recalcó que si alguno de ellos incurrió en actos de corrupción, será dado de baja de la Canadevi.

“Si una de estas empresas que hay dentro de la cámara está involucrada, se le dará de baja inmediatamente por falta de ética y por falta de estatutos que nosotros promovemos, que es la cero corrupción; estamos a favor de que se hagan las denuncias, que digan el nombre de empresas, que se investigue y sé, de antemano, que al momento no hay reclamos de mis 59 socios sobre que les lleguen a pedir dádivas”, finalizó.