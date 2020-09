Presos ya libraron el COVID: sólo uno de 30 sigue infectado

El CIEPA quedará sin internados infectados por COVID-19 en los próximos días, pues de los 31 reos contagiados, 30 ya fueron dados de alta, ante esta situación, regresarán a los reclusorios del estado, así lo anunció la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla (Segob).

Cuatro meses después de que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, decidió convertir el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) en reclusorio COVID para tratar a los reos que se contagiaron por este virus, se está a un paso de “vencer” al coronavirus en este sentido, pues de los 31 reclusos que se encontraban en este establecimiento, 30 de ellos ya superaron la enfermedad por completo, dando negativo en una segunda ronda de pruebas de detección, por lo que serán trasladados en los próximos días a sus respectivos Ceresos.

Con esto, dejarán el CIEPA con sólo un paciente dentro de sus instalaciones, así lo informó David Méndez Márquez, secretario de Gobernación.

"No tenemos ningún incremento de ningún contagiado más, ya la Secretaría de Salud realizó la segunda prueba de control a los internos que se encuentran en el CIEPA, 30 de estas pruebas han dado negativo, tan sólo uno más se encuentra hospitalizado. En los próximos días se planeará su regreso al reclusorio con las medidas correspondientes", comentó.

El gobernador Barbosa Huerta destacó la importancia de esta estrategia y adelantó que no piensa desmantelar esta “exitosa” estructura, lo que consideró sería un error, puesto que la enfermedad seguirá presente en la capital poblana, y sólo hasta que ya no exista, se podrá pensar en dejar de lado al CIEPA como un centro de recuperación para los reos que contraigan COVID-19.

"El CIEPA va a continuar hasta que estemos fuera de la enfermedad, sería un error no seguir con esta estrategia, no vamos a desmontar esta estructura tan exitosa, seamos conscientes que no hemos vencido al COVID en el estado de Puebla; ahorita pudimos lograr que haya solamente un contagiado, es un gran logro, pero no hay que echar las campanas al vuelo, puede haber rebrote, necesitamos mantener el CIEPA para poder dar atención y evitar contagios en los centros penitenciarios", concluyó.

Cabe recordar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) gastó un millón 800 mil pesos para habilitar el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) como “hospital COVID” y poder recibir a los reclusos afectados por este virus mortal, esto de acuerdo a datos del Portal de Transparencia COVID del gobierno de Puebla.