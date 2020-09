Analco sufre pérdidas el primer fin de semana tras reapertura

En el regreso de actividades comerciales del tradicional “Tianguis de Analco”, únicamente pudieron colocarse 270 puestos de los 800 que se instalaban antes de la pandemia. Las ventas de los comerciantes fueron bajas, pues sólo acudieron 300 clientes al tianguis, así lo informó Salvador Arismendi, presidente de dicho jardín.

En entrevista con CAMBIO, el dirigente de los comerciantes en el jardín de Analco, Salvador Arismendi, refirió que no tuvieron buenas ventas, ante este regreso que tuvieron el pasado sábado a las actividades comerciales, tras no colocarse por más de seis meses por la pandemia, pese a ello, confió que en las próximas semanas poco a poco podrán ir incrementando los clientes, ya que apenas se contabilizaron 300 en todo el día.

En este sentido, señaló que antes de la pandemia tenían registro de entre cinco mil hasta 15 mil clientes los días domingo, aunque también mencionó que el hecho de colocarse los sábados les provocará que la recuperación económica de cada vendedor pueda ir caminando despacio, pues para ellos ese día les favorecía, ya que es cuando los poblanos descansan de su jornada laboral.

“Dentro de lo que cabe, fue bien, en temas económicos fue baja la venta porque no hay turismo y paseo familiar, se irá recuperando poco a poco, aproximadamente regresaron 270 comerciantes de un universo de Analco, de 800 que somos; en porcentaje, fue el 30 por ciento”, refirió Salvador Arismendi.

Ante ello, indicó que los negocios colocados fueron de todo tipo, como artesanías, trajes o vestimentas típicas de manta, manualidades, arte, accesorios y dulces típicos; sin embargo, en cuestión de puestos de comida, señaló que en promedio antes se colocaban 60 vendedores y ahora, por los protocolos sanitarios, únicamente se instalaron tres.

Las medidas que los comerciantes de Analco tuvieron que acatar para este regreso seguro, fue que entre cada puesto tenía que existir cierto espacio de hasta casi dos metros, además de que al frente no podría haber otro comerciante, esto con el fin de no generar aglomeraciones entre los clientes, el uso de cubrebocas obligatorio, gel antibacterial en los diferentes accesos y la sanitización del jardín de Analco.

A su vez, Salvador Arismendi refirió que las ventas del sábado fueron en promedio de 100 a 200 pesos, cuando anteriormente estaban entre 2 mil o 3 mil pesos al día; esta cifra es dependiendo del puesto, pues algunos, como los vendedores de ropa, pudieron tener otro tipo de ingresos, dependiendo del costo de sus productos.

En cuanto a los festejos patrios, el dirigente del tianguis de Analco mencionó que acostumbraban a llevar un ballet folclórico con el fin de amenizar la estadía de los clientes, entre otras atracciones, sin embargo, por la pandemia no se les permite este tipo de eventos, además de que no cuentan con el suficiente presupuesto para costearlo.

“Cada año decoramos unos 20 días antes el jardín, hoy no la tuvimos, normalmente tenemos ballet folclórico porque pues, bueno, no nos lo permiten y era arriesgar una inversión que no tenemos por el momento”, finalizó.