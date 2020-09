Reconstrucción está en manos de la Federación: Barbosa

Las obras de reconstrucción en Puebla tras el sismo de 2017 son responsabilidad de La Federación y no del gobierno del estado, así lo destacó Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa matutina el mandatario del gobierno del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló que las obras de reconstrucción a los edificios afectados por el sismo de 2017 en Puebla, están a cargo de la federación y no del gobierno del estado; sin embargo, mencionó que ya solicitó un reporte para estar al tanto en caso de que en próximos días haga una visita el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

"Toda la reconstrucción ha estado en manos de la federación, la vez anterior que vino el presidente en julio hubo un evento en san pedro cholula con ese mismo propósito que estuvo a cargo del secretario Meyer, ellos son los que han hecho las acciones de la reconstrucción, no el estado , yo no estoy informado de que ha pasado, ya hablé para que me hagan un reporte y esté todo listo, pero quién le va a informar al presidente son las propias instancias federales", comentó.

A su vez se mostró agradecido con las obras federales y "celebró" su finalización pese a que sean de orden etiquetado de Comisión Federal de Electricidad (CFE) o del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS).

"No conozco los presupuestos de obras para la CFE, los temas de IMSS, todos conocemos cual es la proyección de la reposición de San Alejandro, Ampliación de Margarita, uno nuevo en Amozoc, el otro lugar en CIMA, estos son anuncios del IMSS y forman parte de obras que desarrollan ellos en un plan multianual no para 2021".

"Puede ser empezarlos ahí y terminar un año después no tengo información, sobre las mejoras a carreteras que surjan celebraré cada caso concreto que se puedan llevar a cabo, siempre son útiles las obras aunque sean menores, lo celebro y agradezco", concluyó.