Afiliados a la Aprepsac no estarán en Noche Mexicana

Pese al permiso otorgado por el Gobierno del Estado, en el que se estipuló que los restaurantes podrían ampliar su horario para los Festejos Patrios, el director de Aprepsac, Felipe Mendoza, señaló que sus negocios adheridos no ofrecerán la “Noche Mexicana”, pues no cuentan con los suficientes ingresos para solventar gastos; además, mencionó que prefieren no arriesgarse a sanciones por las autoridades.

En entrevista con CAMBIO, el director de la Asociación Poblana de Restaurantes (Aprepsac), Felipe Mendoza, comentó que sus restaurantes adheridos no podrán ofrecer su servicio hasta la una de la mañana, tal y como la Secretaría de Economía del estado había mencionado, para poder impulsar la economía de los empresarios tras la crisis económica.

“Si abriremos los negocios pero con horario normal, hay algunos que ofrecerán comida pero no tenemos previsto abrir hasta la una de la mañana, si hay clientes que quieran quedarse, pues adelante, pero así que tengan establecidos en este horario, pues no”, lamentó el director de Aprepsac.

Esto, luego de que Felipe Mendoza mencionara que, al tener únicamente el 33 por ciento de personal, no se darán abasto para la Noche Mexicana, al igual que no se realizó promoción en los diferentes restaurantes; a su vez, no quieren caer en problemas de cupo o que los elementos de Protección Civil vayan a sancionar por cualquier tema a los restaurantes.

Por otro lado, mencionó que las ventas también andan por debajo del 30 por ciento, calificando esta situación como complicada, pese a ello, el día 16 de septiembre abrirán de manera normal con desayunos, comidas o hasta cenas, pero ya quedó acordado que para la Noche Mexicana no habrá actividades para los negocios de Aprepsac.

Por último, el empresario lamentó que en este año no podrán contratar servicio de mariachi, otorgarle regalos a los clientes, promociones y hasta pequeños shows, pues la pandemia por el COVID-19 los dejó sin ingresos para poder llevar a cabo estas actividades, además de que la nula presencia de poblanos en el Zócalo, el día del Grito, también les afectará económicamente.

“No sabemos qué pasará en el Zócalo, hay algunos inciertos porque la gente no va a pasar, hay temor de poca afluencia de personas, sabemos que el Grito es a las 23:00 horas, pero si no llega la gente, ahí se van a quedar las mesas, por eso no queremos correr el riesgo”, finalizó.