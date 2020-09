Poblanos abandonan a Don Lalo, viejito que vende los portacredenciales en CU

‘Don Lalo’, el viejito que vende sus portacredenciales en CU y que a principio de la pandemia los poblanos se volcaron en apoyarlo, hace ya cinco meses, ahora se quedó en el olvido, pues necesita salir a trabajar a pesar de ser de la tercera edad, sin embargo, al no haber clases presenciales en la BUAP, se quedó sin sus principales clientes, que son los estudiantes.

En entrevista con CAMBIO, Eduardo Barbosa, mejor conocido como ‘Don Lalo’, señaló que necesita de recursos para poder subsistir, prueba de ello es que, a pesar de sus 85 años de edad, continúa viajando desde Ocotlán, Tlaxcala, hasta la capital poblana, desde el año 2008.

Sin embargo, la pandemia por el COVID-19 orilló a las diferentes casas de estudios en Puebla a continuar bajo la modalidad virtual, provocando que ‘Don Lalo’ se quedara sin ingresos por lo que resta de este año, pues al no haber estudiantes, ya no podrá comercializar sus portacredenciales, que cuestan alrededor de 35 pesos.

“Debido a que por donde quiera ya no hay trabajo por esto de la pandemia, pues también mis ahorritos ya se están yendo para abajo, sólo traje 15 portacredenciales para ver si se pueden vender, ¿si no, cómo sobrevivo? (...) la despensa era mucha para mí solo, la regalé a mis amigos y a una casa hogar, yo me quedé con algo también, pero pues ya se acabó, y por este medio les agradezco a todos los que ese día me ayudaron, les estoy muy agradecido por ser tan buenos conmigo” narró ‘Don Lalo’.

Ante ello, luego de que el pasado 23 de abril se difundiera en redes sociales que ‘Don Lalo’ continuaba vendiendo sus portacredenciales a pesar de que en ese momento Puebla se encontraba en el pico de la pandemia, recibió el apoyo de cientos de poblanos, pues recaudó papel higiénico, comida, pan de dulce, ropa y hasta dinero en efectivo, pero el día de ayer nos narró que toda esa ayuda la compartió con sus amigos vecinos y hasta una casa hogar.

“Como era mucha la despensa de esa vez, por mi casa di una parte a una casa hogar de niños que se llama el Ejército de Salvación, espero haya hecho una buena obra, la repartí con mis amigos, pero se terminó, les agradezco mucho por ayudarme esa vez”, comentó.

Además, ‘Don Lalo’ mencionó que dependiendo de la situación, sabrá si seguirá asistiendo a vender sus portacredenciales esta semana, pues comentó que ya se encuentra prevenido para evitar contagiarse de coronavirus, ya que cuenta con unos lentes especiales que le regalaron hace un par de meses, así como su cubrebocas que él mismo confeccionó y adornó con ‘logos’ de la BUAP.

Tenemos que ser sumamente obedientes y usar cubrebocas

Por último, ‘Don Lalo’ hizo un llamado a todos los poblanos a ser obedientes en esta pandemia y hacer uso del cubrebocas para evitar más contagios, pues comentó que ha conocido personas que no hacen caso a las recomendaciones de sanidad, por ello invitó a la población a no arriesgarse.

“Con el debido respeto que merecen, les recomiendo a todos usar su cubrebocas y acatar lo que dice el gobierno y la Secretaría de Salud, porque teniendo ésto y la careta nos sentimos seguros; hay mucha gente que no obedece y anda por las calles sin ninguna protección e, inclusive, algunos se han atrevido a decir que quieren ver a la enfermedad, pero pido que seamos obedientes para cubrirnos nuestra cara, espero así sea”, finalizó.