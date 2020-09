Clausuran 26 negocios de por no respetar los aforos permitidos

Un total de 26 clausuras ha realizado el gobierno del estado de Puebla, a establecimientos que incumplen medidas de prevención para evitar los contagios por Covid-19, por lo que hoy se pondrá atención "especial" para que cumplan con el horario y aforo acordado por los festejos del grito de independencia así lo anunció SEGOB.

David Méndez Márquez, secretario de Gobernación del estado de Puebla, puntualizó que a la fecha la dependencia vigiló 2 mil 132 establecimientos con saldo de 26 clausuras por tres horas a los lugares que incumplieron con algún requisito de las medidas de prevención para su correcto funcionamiento y para evitar el contagio por coronavirus.

" Respecto a las clausuras, la actualización que llevamos en cuanto a los operativos, hasta el momento llevamos 2132 establecimientos vigilados, 26 clausuras implementadas por tres horas", declaró.

A su vez detalló que se han visitado un total de 309 establecimientos en 31 centros comerciales del estado. Además destacó que el día de hoy estarán vigilando el cumplimiento del horario extendido que aprobó el gobierno del estado - 01:00 horas- y el aforo permitido -33 por ciento-.

"309 establecimientos visitados respecto a 31 centros comerciales y el día de hoy se estará vigilando el cumplimiento sobre todo del horario extendido que se planteó para la fecha de hoy", comentó.

Para finalizar, el titular manifestó que a la fecha no tienen reporte alguno de personas lesionadas por el uso de fuegos artificiales, precisó que giraron oficios a los 217 presidentes municipales para que estén atentos sobre este tema y no haya detonaciones que causen accidentes en la sociedad.

"Informar que no hay registro hasta este momento de ningún lesionado por uso de pirotecnia se tornaron oficios en el sentido de que sean vigilantes de que no se detonen estos explosivos para que la población no esté expuesta a este riesgo", concluyó.