En caso de recorte, se podría reorientar recursos de Fortamun: Lourdes Rosales

La secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Lourdes Rosales Martínez dio a conocer que en el caso de que haya recorte para el 2021 en el tema del FORTASEG se podrían reorientar recursos del FORTAMUN para atender esta baja presupuestal, además de que de los 55 millones de pesos que corresponde al de este año ya están terminando de ejercerlo en el refuerzo a la seguridad pública.

En entrevista la funcionaria municipal detalló que el destino de estas partidas presupuestales generalmente lo da el Gobierno Federal quienes determinan en qué programas se aplican los fondos de Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), en tanto esperan el recurso para este 2021 sea similar al de este 2020.

Sin embargo ante la eliminación de este programa en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que analiza la Cámara de Diputados, la titular de la SSC precisó que es erróneo asegurar que no habrá este todavía pues está en revisión sin embargo en caso de que haya recortes en esta materia de podrían palear recursos del FORTAMUN para atender el tema de seguridad.

"En caso de reducción hay otro fondo federal que ha ido creciendo el porcentaje en cuanto a Seguridad que es el FORTAMUN, de aquí se podrían palear aquello que no exista si es que se da, es importante que este claro que hasta el momento no es correcto el dato de que no hay FORTASEG", dijo.

Asimismo, refirió que para este año el recurso que se entregó en dos ministraciones al municipio fue de 55 millones de pesos aproximadamente mismo ya casi están terminando de ejercer pues se ha utilizado en la compra de uniformes, armamento, equipamiento para temas de seguridad, mismo recurso que tienen hasta diciembre para ejercer.