Reporta AMLO aumento de huachigas en Puebla e Hidalgo (VIDEO)

Hidalgo y Puebla son los estados con mayor crecimiento en cuanto al robo de gas LP, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que exhortó a la población a no caer en este tipo de acciones, pues únicamente están arriesgando sus vidas.

Sin más detalles al respecto, el presidente de la República reveló que en ambos estados se ha detectado un crecimiento en el robo de gas LP, sin embargo, señaló que en el estado de Hidalgo es en donde más tomas clandestinas existen a nivel nacional.

“Esta creciendo el robo de gas en Hidalgo y en Puebla. En Hidalgo es donde más tomas clandestinas hay”, informó López Obrador.

En este sentido, el presidente hizo un llamado a la población a no caer en este tipo de acciones, recordando la tragedia que sucedió en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde explotó una toma clandestina y murieron cientos de personas que se encontraban en la zona, por lo que mencionó "no caigan en la trampa, no olviden lo que ocurrió”.