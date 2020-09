Sin reconstruir 400 monumentos históricos en Puebla tras 19-S

Apenas 300 de 700 monumentos dañados por el sismo de 2017 fueron los que contaron con obras de reconstrucción, así lo anunció en una estimación el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien a su vez destacó que durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla se tratarán temas únicamente de protección civil y no del presupuesto de egresos.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario poblano estimó que apenas unos 300 edificios que son considerados monumentos históricos en Puebla fueron reconstruidos tras los daños causados por el sismo de 2017; sin embargo, destacó que aún faltan muchos inmuebles puesto que de acuerdo al inventario son 700 monumentos los que fueron perjudicados.

"Según el inventario de monumentos históricos, hay más de 700 monumentos dañados y de los cuales en el recuento de julio había no más de 300 reconstruidos, falta un gran número", comentó.

A su vez manifestó que existen afectaciones en materias de vivienda desde el gobierno de Rafael Moreno Valle e investigaciones sobre defraudaciones a personas sobre obras que fueron ejecutadas pero en realidad no se hicieron.

"En materia de vivienda también hay muchas afectaciones, donde ha habido inversión pública y que sin duda en la primera etapa de su ejecución, no en mi gobierno sino en anteriores, a partir de que se llevó a cabo el sismo, existen los señalamientos y existen algunas investigaciones sobre defraudación a las personas, sobre obras que fueron supuestamente ejecutadas y que no están, que no existen, estas cuestiones están pendientes, yo no voy a desdecirme de lo que dije porque tenemos la información", declaró.

Para finalizar el gobernador puntualizó que durante la visita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que será este 19 de septiembre, se tratarán únicamente temas de protección civil, puesto que en cuanto al presupuesto de egresos, la secretaría de finanzas mantiene comunicación constante con la secretaría de hacienda.

"Será solamente lo propio a los eventos de la gira, el viene a llevar a cabo eventos relacionados con protección civil y con verificación de obras realizadas en la reconstrucción de monumentos históricos, solo eso, lo relacionado con lo que Puebla requiere en materia presupuestal, la secretaría de finanzas está en contacto con la secretaría de hacienda, la visita del presidente de la república es un hecho motivante que nos entusiasma y encontrará en Puebla como siempre ha sido una cálida recepción", concluyó.