Pandemia frenó reconstrucción del S19: falta 40 % de inmuebles

La pandemia del coronavirus frenó la reconstrucción de los daños ocasionados por el sismo del 19 de Septiembre de 2017 en Puebla, destacando a retraso de la demolición del Hospital de San Alejandro, el cual, a tres años del temblor, se mantiene en incertidumbre, pues ni el IMSS ni la Sedena han dado algún informe sobre cuándo se planea comenzar con las labores de obra, además de que, a la fecha, alrededor del 40 por ciento de inmuebles históricos, viviendas y escuelas afectadas, no han sido intervenidas por las autoridades federales y estatales.

Este sábado 19 de septiembre se cumplen tres años del sismo de 2017 que sacudió al estado de Puebla y dejó como saldo, de acuerdo a las cifra oficiales, 45 defunciones, además de miles de afectaciones en diversos inmuebles de todo el estado, principalmente de la zona metropolitana, la región Atlixco-Matamoros y la Mixteca Poblana, en donde, a la fecha, apenas el 60 por ciento ha sido intervenido con recurso local y federal.

Sin embargo, a tres años de este trágico suceso, la reconstrucción y proyectos de rehabilitación se han visto interrumpidos durante gran parte de este 2020 debido a la pandemia del coronavirus, pues atendiendo los lineamientos de contingencia del Gobierno federal, se decretó suspender toda labor del sector constructor, y con ello las labores de intervención en la entidad poblana, así como la construcción de inmuebles.

Cabe recordar que durante este 2020 hubo otro sismo de 7.5 grados, aunque en este caso no se presentaron daños mayores, sino estructurales, en inmuebles que ya habían sido afectados en 2017, además de que no hubo reporte de ningún fallecido a causa de este movimiento telúrico.

San Alejandro, en incertidumbre

Uno de los inmuebles que fue declarado pérdida total hace tres años fue el Hospital de Especialidades del San Alejandro IMSS, mismo que, en su momento, el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a demoler y rehabilitar con una capacidad menor, que sería suplida con la construcción de un segundo hospital al final de la gestión priista, en 2018; sin embargo, el hospital permaneció sin ninguna labor.

Sería el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo la titularidad del Instituto de Zoé Robledo Aburto, los encargados de dar certidumbre al proyecto, sin embargo, la fecha de demolición y reconstrucción es un misterio actualmente, pues lo que únicamente se sabe es que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la encargada de todo el proyecto, aunque no ha dicho cuándo; aunado a esto, el Gobierno federal, para la Ley de Egresos 2020, no contempló recurso para éste, dejándole al IMSS proveer de su recurso.

Actualmente, el proyecto del PEF 2021 tampoco contempla recurso federalizado para éste, pese a que durante la pandemia del coronavirus el IMSS mostró gran parte de sus deficiencias y saturó los hospitales de La Margarita, Tehuacán y UMF, por la alta demanda de la pandemia, a pesar de esto y de ser necesario el inmueble, sigue en incertidumbre la fecha de su construcción.

Reconstrucción de inmuebles históricos tiene avance del 52 %: INAH

De acuerdo con una entrevista para CAMBIO, realizada en septiembre de 2019, el entonces delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Puebla (INAH), Miguel Guzmán Álvarez, detalló que el reporte oficial de inmuebles históricos dañados por el sismo fue de 621 en el estado de Puebla, mismo que para ese entonces llevaba un avance del 52 por ciento, es decir, se habían rehabilitado 328, con un recurso federal de mil 400 millones de pesos.

En aquel entonces, el INAH declaró que cerca de 21 fundaciones como el Fideicomiso Fuerza México y la Fundación Jenkins, entre otros, habían contribuido con recursos para rehabilitar inmuebles en diferentes municipios, principalmente en la zona capitalina y la Mixteca.

Recientemente, de acuerdo con Milenio, el INAH dio a conocer que no han avanzado nada en temas de rehabilitación total, aunque el 18 por ciento de los inmuebles ya están en proceso de intervención, es decir, 112, mientras que el 21 por ciento restante, que corresponde a 130, no ha tenido ningún trabajo por parte del INAH a tres años del suceso, en dichos inmuebles apenas comenzarán el proceso de licitación, por lo que posiblemente no quedarán listos este año.

Faltan más de 400 escuelas por reparar

En tanto, de acuerdo a la página de Datos Abiertos del Gobierno federal, al corte de diciembre de 2019, de las dos mil 272 escuelas de todo el estado que resultaron con afectaciones, no se ha realizado ninguna labor de intervención en 405 instituciones de diferentes municipios, como Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Huejotzingo, Puebla y Cholula, entre otros.

En lo que respecta a afectaciones en unidades médicas, hubo 95 centros de salud y hospitales correspondientes a la Red de la Secretaría de Salud, mismos que ya fueron rehabilitados, entre los que tuvieron afectaciones, están Cessas, hospitales generales de Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Tehuacán y el de Traumatología y Ortopedia.

Por otra parte, en lo que corresponde a viviendas, el informe más reciente es de noviembre de 2018, lo que concentra un total de mil 500 viviendas afectadas que ya llevan una intervención total o parcial en diversos municipios, como Izúcar de Matamoros, Atlixco, Cohuecan, Acteopan e Ixcamilpa de Guerrero, entre otras; por otra parte, la Fundación Fideicomiso Fuerza México detalla que llevan un trabajo de 762 viviendas intervenidas y cuatro edificios de Patrimonio Cultural, lo que ha beneficiado a un total de tres mil 48 personas.

Investiga barbosismo fraudes del morenovallismo

En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que su gestión lleva a cabo una investigación contra las administraciones panistas por fraudes sobre obras que fueron pagadas pero nunca se hicieron, aunque no precisó cuánto fue el recurso ejercido en este tema.

Previamente, el mandatario comentó que el ex gobernador Antonio Gali Fayad gastó el recurso correspondiente al Fondo de Desastre Naturales, por más de 220 millones de pesos, en temas diferentes a la rehabilitación del 2017, por lo cual también iniciaron una auditoría a la gestión panista, en donde presentarían las denuncias correspondientes.

AMLO anunció 2 millones para reconstrucción en Puebla

Cabe recordar que en junio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante su visita al estado que daría 2 millones de pesos para atender inmuebles dañados, de los cuales medio millón sería para la capital y otros 500 mil pesos para San Andrés Cholula, además de que el secretario de Desarrollo Agrario, Román Meyer, refirió que se ha ejercido un recurso de casi 5 mil millones en el estado.

Finalmente, este 19 de septiembre, el presidente de México visitará el municipio de Puebla y Atlixco para dar revisión de la reconstrucción de los inmuebles dañados por el sismo, siendo esta la segunda visita del mandatario federal para temas de las labores de intervención de inmuebles.