Por miedo a morir, poblanos con COVID se niegan a ir al hospital: Liliana Luna

La diputada Liliana Luna Aguirre aseguró que los poblanos de la Sierra Norte se niegan a ir al hospital para tratase el Covid-19 debido a que tienen miedo a que no les permitan ver a su familia y mueran solos en el nosocomio.

Durante la sesión Ordinaria de la Comisión de Salud, la diputada Liliana Luna Aguirre señaló la importancia de aprobar un exhorto para que los hospitales prioricen la comunicación digital entre los pacientes y sus familiares.

Esto debido a que aseguró que en la Sierra Norte, los pobladores an referido que no quieren ir al hospital ante los síntomas de Covid-19 por miedo a que sean aislados, no les permitan ver a sus familiares y mueran solos.

Ante esto, los diputados que integran la Comisión presidida por la diputada Cristina Tello, aprobaron un exhorto para priorizar la comunicación entre paciente y familiares que estén infectados de Covid-19.