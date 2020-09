VIDEO: Me da gusto que Barbosa esté muy bien de salud y muy lúcido: AMLO

"Me da mucho gusto estar aquí en Puebla, celebró que este muy bien de salud el Gobernador Miguel Barbosa”, dijo AMLO

"Lo veo muy bien, pero sobre todo muy lúcido", así lo apuntó el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al Gobernador Miguel Barbosa Huerta, de quien tuvo reporte recientemente que se encontraba mal de salud, aunque refirió que lo ve bien y fuerte.

En su mensaje durante su onceava visita el presidente López Obrador refirió que en la semana tuvo reporte de que el mandatario tenía complicaciones de la salud por la cual reconoció de preocupó.

Sin embargo, después de recibir un informe, apuntó que estaba bien y durante su visita acotó que ve al titular del ejecutivo estatal con muy buena salud, ánimo pero sobre todo muy lúcido dentro de sus labores como gobernador De Puebla.

