Desaparecen ayuntamiento de Tehuacán y retan a la SCJN; no es desacato dicen diputados

La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local aprobó por mayoría de votos la disolución del Ayuntamiento de Tehuacán y la instalación del Concejo Municipal pese a que no surtirá ningún efecto debido al fallo de la SCJN, pues instruyó no ejecutar una resolución respecto al caso hasta analizar la queja que presentaron los integrantes del Cabildo.

Con cinco votos a favor, provenientes de Rafaela Vianey García Romero, Javier Casique Zarate, Juan Pablo Kuri, Eugenio Marcelo García Almaguer y Tonantzin Fernández, y sólo el voto en contra de la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, se aprobó la disolución del Ayuntamiento de Tehuacán y se turnó al Pleno para que este día se someta a votación entre todos los diputados.

Según las acusaciones de la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia y la priista Rocío García Olmedo, Rafaela Vianey García Romero no entregó a los diputados la lista de los integrantes del Concejo Municipal de Tehuacán sino hasta después de someter a votación dicho punto de acuerdo, por lo que se enteraron que el Concejo sería presidido por el diputado Fernando Sánchez Sasia durante la lectura del punto de acuerdo.

Por su parte, la diputada Rocío García Olmedo señaló las irregularidades del proceso de la disolución del Cabildo, destacando principalmente que se estaba omitiendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde detenía todo el proceso en curso, advirtiendo que, en caso de ser turnado al Pleno, se estaría cometiendo un desacato.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia acusó opacidad por parte de Rafaela Vianey García Romero, pues no se les remitió el proyecto para la disolución del Ayuntamiento de Tehuacán sino hasta las 01:00 horas del mismo día en que sería la sesión, por lo que no les dio tiempo leer las 107 hojas del documento, además de que no les dieron a conocer la lista de los integrantes del Concejo Municipal.

Finalmente, el diputado del PT, José Juan Espinosa Torres, destacó que se estaban violando los derechos de los integrantes del Cabildo, además que estaban contradiciendo a varias autoridades, como el TEEP, que ya había ordenado la toma de protesta de Artemio Caballero, y el fallo emitido por la SCJN.