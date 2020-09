En 2021 concluirá el traslado a Puebla de la SEP federal (VIDEO)

Durante su visita a la entidad poblana, el presidente de México dio a conocer que dicho proceso de mudanza ha sido uno de los compromisos de su gobierno que no se ha podido cumplir dentro de los primeros dos años de su mandato

Será en 2021 cuando la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) quedará instalada en el estado de Puebla, esto como parte del proceso de descentralización de las dependencias, así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refirió que este ha sido uno de los compromisos principales de su gobierno que no se han llevado cabo.

Durante su visita a la entidad poblana, el presidente de México dio a conocer que dicho proceso de mudanza ha sido uno de los compromisos de su gobierno que no se ha podido cumplir dentro de los primeros dos años de su mandato, por lo cual refirió tendrá que ser el próximo año cuando quede listo.

En este sentido, acotó que a más tardar en el 2021, el proceso de mudanza de la SEP federal tiene que quedar listo, para que las dependencias del gabinete nacional no se concentren únicamente en la capital del país, por lo cual se avanzará en lo que resta de este año y el que viene para llevar a cabo dicho proceso.

A esto agregó que el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, tiene ya poco tiempo para mudarse a la entidad, para que la dependencia federal resida en Puebla, cabe recordar que en el último informe del funcionario federal se había mencionado que se estaba buscando el lugar adecuado para hacer este cambio.

Finalmente, López Obrador comentó que la SEP debe estar en Puebla para el aniversario número 100 de la SEP, es decir, para antes del 3 de octubre, pues es uno de los compromisos principales del titular del Ejecutivo federal.

Cabe recordar que la última visita que hizo el funcionario, específicamente para este tema, se hizo en diciembre de 2019, en donde comentó que se estaba buscando el lugar y el presupuesto adecuado para llevar a cabo el proceso de mudanza a la entidad poblana, mismo que ayudaría a reducir el rezago educativo en el estado.

Previo a esto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en una conferencia de prensa, sentenció que no trataría el tema de la descentralización mientras Darío Carmona estuviera en la SEP, pues él era el encargado del Consejo Consultivo para este proceso, el mandatario lo señaló de corrupto, situación por la que fue cesado del cargo, en su lugar fue designado Fernando Escondrillas de León.

"Lo veo muy bien (A Barbosa) pero sobre todo muy lúcido": AMLO

En tanto, durante su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que había tenido un reporte de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta se encontraba mal de salud, sin embargo, después de su visita, acotó que lo ve muy bien y lúcido.

Ante esto, acotó que se preocupó por la salud del Ejecutivo estatal de Puebla, mismo al que aplaudió y reconoció la labor de sus acciones durante la pandemia del coronavirus, mismas que han permitido que ya se lleve a cabo la reactivación económica.

"Me da mucho gusto estar aquí en Puebla, celebro que esté muy bien de salud el gobernador Miguel Barbosa, hace unos días que me informaron que estaba mal, me preocupé, ya luego tuve un reporte de que gozaba de cabal salud, lo veo muy bien de salud, de ánimo y semblante, pero sobre todo muy lúcido", sostuvo.