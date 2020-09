CNHJ exhibe a Bracamonte: no es militante de Morena

La comisión le notificó el pasado 17 de septiembre a Mario Bracamonte que su queja para recuperar la dirigencia estatal del partido en Puebla fue improcedente, ya que, al no ser militante del partido, no puede acudir a sus órganos internos

Mario Bracamonte ocupó por más de un año la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla sin ser militante del partido, pues la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) exhibió al ex líder, al decir que no podía tomar en cuenta su queja para reintegrarlo a la dirigencia estatal, debido a que no se pudo comprobar su militancia.

A través de un documento, la CNHJ le notificó el pasado 17 de septiembre a Mario Bracamonte que su queja para recuperar la dirigencia estatal del partido en Puebla fue improcedente, ya que, al no ser militante del partido, no puede acudir a sus órganos internos al tratarse de situaciones partidarias.

La justificación del órgano nacional de Morena, señala que Mario Bracamonte no presentó pruebas suficientes para ser militante del partido, situación que le impidió participar en las asambleas distritales realizadas en octubre, ya que la queja de inconformidad fue presentada el 25 de octubre de 2019.

Mario Bracamonte González sólo presentó su credencial para votar, una constancia como integrante del Comité Municipal del Gobierno Legítimo de México en Puebla y una constancia de participación en el Primer Taller de Capacitación para los integrantes de Comités Municipales de Apoyo al Movimiento, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Debido a la naturaleza del caso, se le encargó a la Secretaría de Organización la documentación recibida y como resultado de la investigación, señalaron que Mario Bracamonte nunca presentó a las autoridades ejecutivas de Morena el formato de afiliación, motivo por el cual no aparece en el padrón de militantes del partido.

Con esto, dejaron sentenciado que Mario Bracamonte se encontró al frente de la dirigencia estatal de Morena, desde finales del 2018 hasta principios de 2020, sin pertenecer al partido, por lo que Édgar Garmendia se consolidó como el secretario general con funciones de presidente del CEE de Morena, ya que las quejas presentadas por Bracamonte González han quedado sin efecto.

Finalmente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena señaló que debe acudir a la Secretaría de Organización para conocer su condición al interior del partido y, en caso de no haberse afiliado, podrá ser registrado por el mismo órgano de manera inmediata.