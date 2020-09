Guillermo Cuenca, el poblano en silla de ruedas que utilizó Cuauhtémoc Blanco con empresa fantasma

Cuauhtémoc Blanco aprovechó su gobierno como alcalde de Cuernavaca en 2018 para facturar 13.6 millones de pesos, utilizando una empresa fantasma a nombre de Guillermo Cuenca Cuautle, un joven con discapacidad originario de Cholula.

De acuerdo con un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en 2018 la empresa "Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V., ganó obras por más de 13 millones de pesos. La compañía esta a nombre del joven Cuenca, quien en 2017 el sistema Estatal DIF entregó sus documentos al SAT para dar de alta la empresa fantasma.

Esto pues en una entrevista para dicha agrupación señala que fue en 2017 cuando acudió al Sistema Estatal DIF en Puebla a solicitar un apoyo y una silla de ruedas que le ayudarán a caminar, pues debido a un accidente a los 15 años resultó con afectaciones que le impiden poder caminar, fue aquí donde entregó documento personales como acta de nacimiento, CURP, INE y papeles que acreditan su condición física.

Sin embargo no se imagino que dicha documentación sería utilizada para crear una empresa fantasma la cual está registrada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que durante 2018, dicha alcaldía encabezada por el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien en sus últimos meses como alcalde de Cuernavaca pagó cerca de 207 facturas a través del Sistema de Agua Potabla (SAPA).

De acuerdo con el Registro Público del Comercio la empresa tiene solamente dos accionistas el joven originario de San Gregorio Atzompa en Cholula, quien detallan aportó el 99 por ciento de la empresa además de un valor capital de 49 mil 500 pesos, además de Isabel Ramírez Ramírez y recientemente a María Solano Guillen y Gabriela Barranco personas a las que no conoce, cuyo giro comercial es venta de material de construcción, equipamiento de hospitales, y equipo quirúrgico.

Cuatro meses de su creación recibió contratos jugosos por parte del SAPA, siendo la primer factura pagada a esta en junio de 2018 por 44 mil 700 pesos, mientras que en los siguientes meses acumularon 204 factura por un valor total de 13 millones 653 mil pesos esto por la venta de artículos de plomería para reparar tuberías, aunque en un entrevista para MCCI el joven poblano refirió que no tenía idea de toda esta situación.

Además de esto el SAPA tuvo acuerdos con CFE para no pagar el servicio de luz por 49 millones de pesos, sin embargo este provocó corte de agua en la ciudad, en donde utilizó recurso para reparar dicha falta del recurso vital a diferentes empresas una de ellas esta empresa Fantasma constituida en 2018.

Guillermo Cuenca de Cholula reside actualmente en una casa en las afueras de este municipio, domicilio que de acuerdo con MCCI es una construcción en obra negra con techo de lámina, además de que el joven cuenta que la única vez que estuvo en Morelos fue cuando a su equipo de básquetbol lo invitaron a jugar en dicho estado, ahora al conocer esta situación esta preocupado por un embargo ya que nunca dio permiso de que utilizaran sus documentos.

"No estaba enterado hasta ahora que me dicen, si yo tuviera la empresa no yo así, imaginar cuanta cantidad", dijo, en referencia a su condición quien además acotó que las ayudas sociales del DIF fueron la silla de ruedas que utiliza para moverse, una cisterna Rotoplas y despensas para sobrevivir, aunque nunca se imagino que utilizaron sus documentos para crear una empresa falsa.