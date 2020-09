Venustiano Carranza, Chignahuapan, y Huauchinango son focos rojos del huachicol: Barbosa

El Gobierno de Puebla reconoció que una principal preocupación en la incidencia delictiva es el robo de hidrocarburos, sin embargo el mandatario Miguel Barbosa acotó que se está combatiendo este delito con la disolución de bandas en diferentes zonas de la entidad como Huauchinango, Venustiano Carranza y la zona centro.

En conferencia de prensa el mandatario destacó que en Puebla se tienen acciones reales contra a seguridad pues principalmente se rompió la relación entre autoridades y delincuentes, mismos que llegaron a general “feudos” del crimen en diversa regiones.

En este sentido ante la baja en 16 delitos de alto impacto como lo señala el Sistema Nacional de Seguridad Publica (SNSP) en el periodo de 2019 a 2020, el gobernador comentó que una de sus principales preocupaciones s el robo a gasolina y gas mismo que no se acaba solo con recorridos en los ductos.

Es por ello que puntualizó que se está combatiendo mediante la disolución de bandas como ya se realizó en Venustiano Carranza, además de en zonas como Chignahuapan, Ahuazotepec y Huauchinango esto en lo que respecta al robo de gasolina.

En tanto referente al robo de gas acotó que es el principal punto en el ducto Coatzacoalcos-Jalisco que atraviesa la zona Centro de Puebla, en donde aseguró no se dejará que crezca la incidencia de este crimen de la cual reveló provienen las fuentes de financiamiento de otros delitos, además de que apuntó que las carreteras poblanas se han vuelto seguirán recientemente.

“El tema de robo a combustible me preocupa, no se va a terminar con el recorrido de los ductos como estrategia, lo vamos a combatir y disminuir disolviendo bandas como lo hicimos en Venustiano Carranza (...) no vamos a dejar que crezca el robo en Puebla porque de ahí se encuentra la fuente de financiamiento de todos los delitos”, dijo.