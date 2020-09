Hay un combate directo vs bandas huachicoleras en la Sierra Norte

Miguel Barbosa señaló que en Chignahuapan, Huauchinango, Ahuazotepec y Venustiano Carranza se tiene identificados a los huachicoleros y se les persigue, mientras que en la zona metropolitana del estado la lucha es vs huachigaseros, como El Loco Téllez, ya detenido

El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que para reducir en Puebla el delito del robo de hidrocarburo se enfocarán en la disolución de bandas huachicoleras de Chignahuapan, Huauchinango, Ahuazotepec y Venustiano Carranza, así como las ‘huachigaseras’ que operan en el Centro del estado, donde hace meses detuvieron a Óscar García ‘El Loco’ Téllez, uno de los principales líderes delictivos de la entidad.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reconoció que uno de los pendientes de su gestión es el robo de combustibles, misma que no se acaba solamente con la revisión de los ductos, acotó, por lo que la estrategia que han estado llevando a cabo para reducir este delito es atacar a la bandas.

En este sentido, refirió que al igual que lo hicieron en el municipio de Venustiano Carranza, el objetivo es detener a las cabezas de las bandas huachicoleras e ir disolviendo gradualmente la incidencia de esto en municipios como Chignahuapan, Ahuazotepec y Huauchinango, esto en lo que respecta al robo de gasolina.

Referente al robo de gas, acotó que el principal punto en el ducto de donde se extrae éste es el Coatzacoalcos-Jalisco, que atraviesa la zona Centro de Puebla, en donde no se dejará que crezca la incidencia de este crimen, aseguró, de la cual reveló provienen las fuentes de financiamiento de otros delitos, además de que apuntó que las carreteras poblanas se han vuelto inseguras recientemente.

“El tema de robo a combustible me preocupa, no se va a terminar con el recorrido de los ductos como estrategia, lo vamos a combatir y disminuir disolviendo bandas como lo hicimos en Venustiano Carranza, (...) no vamos a dejar que crezca el robo en Puebla porque de ahí se encuentra la fuente de financiamiento de todos los delitos”, dijo.

En este rubro, cabe recordar que el gobierno barbosista dio un golpe de autoridad con la detención de Oscar García ‘El Loco’ Téllez, en coordinación con autoridades de Tlaxcala, la Fiscalía General del Estado (FGE), y la de la República (FGR), mismo actor que era uno de los principales ‘capos’ en robo de gas en Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Destaca baja en 16 delitos de alto impacto

En tanto, el mandatario destacó que en Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se mantienen acciones reales contra la inseguridad, pues destacó que contrario a las gestiones anteriores, se rompieron las relaciones entre autoridades y delincuentes, pues acusó que durante el morenovallismo se llegaron a generar “feudos” del crimen en diversas regiones del estado.

Esto con la baja en 16 delitos de alto impacto, como lo señaló el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el periodo de enero a agosto de 2019 y 2020, por lo cual comentó que una de sus principales preocupaciones es el robo a gasolina y gas, mismo que no se acaba sólo con recorridos en los ductos.