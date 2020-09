Elia Tamayo va por Carrancá y Facundo, los denuncia por el caso Chalchihuapan

Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle, asesinado tras ser lesionado con una bala de goma el pasado 9 de julio del 2014, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del ex procurador de justicia, Víctor Carranca Bourguet; el ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas; el ex jefe de oficina del Gobierno del Estado, Juan Pablo Piña, y contra quien resulte responsable, por omisiones en el operativo de Chalchihuapan en 2014.

En rueda de prensa frente las instalaciones de la FGE, Elia Tamayo y un grupo de abogados encabezados por Germán Molina Carrillo, director del ICI, informaron que se presentaron a realizar una ampliación de la denuncia por presuntas anomalías para esclarecer el asesinato del niño José Luis Tlehuatle, durante el desalojo en Chalchihuapan.

Elia Tamayo llegó a las instalaciones de la FGE, ubicada sobre el Boulevard 5 de Mayo y 31 Oriente en la colonia Ladrillera de Benítez, acompañada de un grupo de abogados y de Araceli Bautista. La señora Tamayo acudió para presentar un escrito con el que pide abrir una investigación en contra de los tres ex funcionarios morenovallistas.

Además, Elia Tamayo comentó que, después de seis años, es la primera vez que la recibe un fiscal, ya que el documento se le entregó personalmente al fiscal Gilberto Higuera Bernal, y enfatizó que con esto busca que se investigue a los responsables del operativo para que se les finquen responsabilidades como lo marca la ley.

“Hoy nos recibió el fiscal, a quien le presentamos un escrito para que investiguen a quien resulte responsable, tenemos confianza en las instituciones para que investiguen a los responsables en los hechos del 2014”, dijo la señora Elia Tamayo

Además, sus abogados agradecieron la apertura de las instituciones para realizar las investigaciones correspondientes y hacer responsables a los funcionarios morenovallistas, el ex procurador de justicia, Víctor Carrancá; el ex secretario de la SSP, Facundo Rosas Rosas, y el ex asesor jurídico en el gobierno de Rafael Moreno Valle, Juan Pablo Piña.

Los hechos se suscitaron el pasado 9 de julio del 2014, en un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en la autopista federal México-Puebla, lo que provocó que dispararan balas de goma, una de estas impactó en la cabeza de José Luis Tehuatle Tamayo, quien después de 10 días internado, falleció.

En ese enfrentamiento, hubo nueve pobladores heridos y 40 elementos de la SSP, a cargo de Facundo Rosas, lesionados, además de que 11 de estos fueron detenidos.

Las balas de goma y gases lacrimógenos que se autorizaron como medida de disolución de conflictos dentro de la llamada Ley Bala fueron usadas contra la población por parte de la Policía Estatal, desatando un enfrentamiento con los pobladores donde el menor José Alberto Tehuatlie Tamayo resultó herido en la cabeza y murió.

Tras recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e investigaciones federales, como estatales no se llegó a ninguna sanción de tipo penal y se pretendió cerrar el caso en 2017 con una disculpa pública, además de la reparación económica del daño moral la señora Elia Tamayo por la muerte de su hijo, sin embargo, ahora busca que haya consecuencias penales contra los ex funcionarios mencionados.