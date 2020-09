Barbosa pidió a magistrado pedir licencia: ya no tiene fuero

"Que recuerde que ya no tiene fuero”, así lo sentenció el gobernador Miguel Barbosa en referencia al magistrado Benito Cruz Bermúdez quien acotó debería actual con divinidad y pedir licencia a su cargo, debido a que apuntó tiene en su contra averiguación por casos de corrupción en el CAPCEE.



En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que es el mismo poder judicial quien debería depurar a sus magistrados, por lo que hizo referencia el caso del magistrado morenovallista quien tiene en su contra actualmente proceso de investigación por desvío de recursos de cuando fue titular del Comite Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).



En este sentido el mandatario recomendó que debería actuar con dignidad y pedir licencia a su cargo actual como magistrado de Poder Judicial, pues sentenció que ya no tiene fuero y esta sujeto a un proceso en caso de que se halle responsable de algún desvío de recursos en dicho OPD del gobierno del estado.



“Por ahí hay un magistrado que tiene graves averiguaciones por casos de corrupción (...) hay que mejorar el órgano donde se revise el comportamiento delos jueces y magistrados, un magistrado que sabe que es responsables y está involucrado en fraudes en el CAPCEE ahí está de magistrado, porque no el Poder Judicial es capaz de depurar a sus miembros, debería actuar con dignidad y pedir licencia a su cargo (Benito Cruz) que recuerde que ya no tiene fuero”, dijo.