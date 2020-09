Terrazas móviles son tardías e innecesarias, asegura Canirac

Además, indicó que por el momento sus agremiados no cuentan con los ingresos para invertir en ello, pues lo principal es reactivar la economía

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Olga Méndez Juárez, calificó como tardío el programa de terrazas móviles en los restaurantes, pues la reactivación económica ya casi cumple un mes.

En entrevista para CAMBIO, la presidenta de la Canirac advirtió que el sector restaurantero no tiene recursos para invertir en terrazas, además de que ya hay servicio de mesa.

“Creo que ya el Ayuntamiento salió tarde con esto, eso era para cuando los establecimientos que contaban con salón no tenían un espacio para atender a los clientes y, bueno, esa hubiera sido una buena oportunidad, pero ya se tiene el servicio en mesa”, comentó Méndez Juárez.

De igual forma mencionó que luego de que el secretario de Movilidad Eduardo Covián Carrizales, afirmó que los restauranteros serían los que pagarían por instalar los parklets en las banquetas, la empresaria señaló que por el momento sus agremiados no cuentan con los ingresos para invertir en ello, pues refirió que no son temas que tengan a consideración, además de que últimamente ha llovido en la Angelópolis, por lo que las terrazas móviles podrían salir hasta contraproducentes.

Refirió que el hecho de que el Gobierno del Estado les haya permitido abrir los días domingo para otorgar su servicio en mesa, así como la ampliación de sus horarios con el cierre hasta las 23:00 horas, les beneficiará en cuanto a un repunte de ventas.

“El hecho de esta ampliación de horario y días para laborar nos permitirá incrementar la plantilla laboral un 25 por ciento, así como sus ventas, les ayudará mucho tanto en su sueldo y propinas, que es algo muy importante para ellos”, informó.

En este sentido, la empresaria mencionó que de los mil 100 afiliados a la Canirac, 120 restaurantes no regresaron a esta Nueva Normalidad, por lo que permanecerán cerrados hasta el año siguiente, además de que precisó no todos los negocios ofertaron su servicio en mesa este domingo al no estar enterados de este decreto emitido por el estado.

Por último, Olga Méndez Juárez comentó que espera que este fin de semana la mayoría de los restaurantes puedan abrir el día domingo y, por ende, repuntar sus ventas, pues recalcó que cuentan con todos los protocolos y medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 en sus instalaciones.