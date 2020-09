Registro Civil opera al 30 por ciento, sólo 90 personas trabajan en la dependencia

A pesar de la pandemia por el COVID-19, las oficinas del Registro Civil se encuentran laborando desde el pasado 15 de abril únicamente con el 30 por ciento de su personal, lo que es equivalente a 90 funcionarios, por lo que Manuel Carmona Sosa director de la dependencia, pidió paciencia a los poblanos ante la expedición de los documentos.

Fue el día de ayer, durante el Martes Ciudadano en línea el director general del Registro Civil en Puebla precisó que en dicha área gubernamental las actividades no han parado, pues las oficinas están brindando sus servicios de lunes a viernes a pesar de que se encuentren con el 30 por ciento del personal, por lo que reconoció la labor de sus compañeros, que están trabajando a marchas forzadas.

En este sentido, Carmona Sosa dio a conocer que, de lunes a viernes, desde las 09:00 y hasta las 13:00 horas, se puede recibir a los poblanos para comenzar con sus trámites correspondientes, como la elaboración o corrección de actas de nacimiento y defunción, entre otro tipo de documentos, pues refirió que este servicio no puede parar, aún a pesar a la pandemia por el COVID-19.

De igual forma señaló que las oficinas del Registro Civil están con toda la disposición de resolver errores de trámites realizados en años anteriores, sin embargo, pidió la paciencia de los poblanos, pues realizar este tipo de modificaciones en un acto registral requiere de una revisión, varios pasos a seguir, además de filtros para corroborar si procede o no el documento, por lo que podría tardar hasta 20 días.

“Modificar un acto registral es un procedimiento, pasos, filtros, revisiones, si es procedente o no, todo eso no se hace en media hora, aproximadamente se hace en 20 días, no se puede en el momento porque tendríamos que trabajar mil personas y eso obviamente no se puede; es como un juicio”, mencionó.

Por último, pidió a los poblanos asistir a las oficinas del Registro Civil sin acompañantes, ya que por la contingencia sanitaria, sólo puede entrar al inmueble una persona con el fin de fomentar la Sana Distancia, sin embargo, mencionó que hay personas que llegan acompañados de toda la familia, por lo que provocan aglomeraciones a las afueras de las instalaciones y, por ende, malos entendidos.