Morenovallistas manipularon reporte de autopsia del niño Tehuatle: MBH (VIDEO)

El gobierno de Puebla reveló que hubo manipulación en los reportes de la autopsia del menor José Luis Tehuatle Tamayo, así como de falsificación de pruebas sobre el caso Chalchihuapan, por lo cual los ex morenovallistas responsables deberán responder ante la justicia; a la par, el mandatario Miguel Barbosa aplaudió la decisión de Elia Tamayo de haber denunciado ante la FGE a los ex funcionarios panistas por este hecho.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo vio como favorable la denuncia que el pasado 21 de septiembre la señora Elia Tamayo, madre del menor que murió durante las protestas en Chalchihuapan en 2014, presentó ante la Fiscalía General del Estado por la muerte de su hijo, para que posteriormente se determinen responsabilidades.

Esto pues la denuncia es contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, el ex procurador general del estado, Víctor Carrancá Bourget, y Juan Pablo Piña, ex jefe de oficina del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, además de contra quien resulte culpable por omisiones en el operativo de Chalchihuapan en 2014.

Fue aquí donde el mandatario refirió que dentro de la revisión que se hizo a través de la Consejería Jurídica del Estado se detectó una manipulación del proceso, de la cual hay libros evidenciando este “abominable” hecho, pues acotó que se falsearon pruebas respecto a este caso, además de que se modificó el reporte de la autopsia del niño de nueve años, ambas situaciones de las cuales tienen evidencia.

“Favorable que se haya presentado esta denuncia y se determine la responsabilidad de quienes participaron en esos hechos abominables responsables de las policías, quienes encabezaban ese operativo, toda la manipulación de ese proceso, hay libros completos de eso, cómo se falsearon pruebas, cómo se cambió la autopsia, todo eso existe”, dijo.

Finalmente, Barbosa Huerta comentó que se tiene conocimiento de todos los que integraban el equipo jurídico del gobierno de Rafael Moreno Valle, a quienes se tienen identificados y construyeron una verdad falsificada durante el proceso del caso Chalchihuapan.

Cabe recordar que a principios de julio de este año el propio mandatario informó que se encontró una vía legal para poder solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se reabriera el caso que se suscitó en 2014, cuando pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en el municipio de Ocoyucan y policías estatales se enfrentaron por una manifestación.

Dicha confrontación provocó que los efectivos estatales, en ese entonces a cargo de Facundo Rosas Rosas, abrieran fuego y dispararan balas de goma contra los manifestantes, sin embargo, una de estas impactó en la cabeza del niño José Luis Tehuatle Tamayo, quien tuvo que ser internado durante 10 días hasta que finalmente murió a causa de este hecho, además de que hubo nueve pobladores y 40 elementos de la SSP heridos, de los cuales 11 fueron detenidos.