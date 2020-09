Atan de manos a Claudia para obras en el Centro por carecer de permisos ambientales

La dependencia estatal evidenció la poca planeación de la obra, pues detalló que no ha recibido ninguna solicitud por parte del gobierno de Claudia Rivera para la autorización correspondiente por el daño al medio ambiente que provocará la obra del corredor de la 5 de Mayo

El gobierno de Miguel Barbosa Huerta frenó la obra de la intervención del Centro Histórico avalado por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco por carecer de los permisos ambientales que corresponde emitir a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), por lo que en caso de ejecutar ésta sin la autorización, derivaría en un proceso administrativo contra el Ayuntamiento.

A través de un boletín, la dependencia estatal encabezada por Beatriz Manrique Guevara evidenció la poca planeación de la obra en cuestión. Detalló que no ha recibido ninguna solicitud por parte del gobierno de Claudia Rivera o, en su defecto, de las secretarías de Infraestructura y Servicios Públicos y Desarrollo Ambiental para la autorización correspondiente por el daño al medio ambiente que provocará la obra del corredor de la Calle 5 de Mayo.

Precisó que el Ayuntamiento no cuenta con los lineamientos técnicos y administrativos correspondientes en materia de impacto ambiental, pues si bien ya han recibido el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por un posible daño al Patrimonio Cultural de la Humanidad, todavía no tienen el de la dependencia estatal.

Es por ello que la Smadsot sentenció que en caso de comenzar las obras sin tener este dictamen, la dependencia estatal podrá iniciar un proceso administrativo estableciendo las sanciones correspondientes contra quien resulte responsable por iniciar el proyecto sin los permisos adecuados en materia ambiental.

La funcionaria estatal precisó que tal y como dictan los estatutos ambientales del estado, al tratarse la obra intervención del Centro Histórico de un proyecto superior a los mil 500 metros cuadrados de superficie, debe contar con una evaluación de impacto ambiental por parte de la Smadsot, la cual, puntualizó, no se ha solicitado a la dependencia por parte del Ayuntamiento de Puebla.

Aunado a esto, Manrique Guevara apuntó que antes de que comiencen las labores del retiro de lajas, el Ayuntamiento debe presentar un formato-solicitud, estudio de impacto ambiental del proyecto, además de los planos y anexos, pagos de derechos y la autorización correspondiente del INAH ante el Gobierno del Estado, tomando en cuenta que es un proyecto que involucra a la Zona de Monumentos Históricos de Puebla.

Ayuntamiento no se ha apegado a la Constitución en materia ambiental

Dentro del comunicado, la Smadsot refiere que no han recibido ningún documento oficial en el que se puedan basar para evaluar el impacto del proyecto, por lo cual exhortaron al Ayuntamiento de Puebla a apegarse a los diferentes artículos de la Constitución Mexicana, en materia de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente.

Esto, pues el proyecto de Claudia Rivera Vivanco incluye ampliación de banquetas, levantamiento de escombro, demolición de espacios dañados, cambio de bancas, colocación de nuevas luminarias, rehabilitación de fachadas, sustitución de las vías de drenaje de agua potable, además de cambio de cableado para que sea subterráneo.

Semovi no cumplió con autorizaciones para ciclovías de la 43 Ote-Pte

Dentro del mismo comunicado, la dependencia estatal agregó que la Secretaría de Movilidad municipal deberá tramitar un nuevo permiso para el manejo de residuos derivados de la obra realizada en la 43 Oriente-Poniente, pues la anterior autorización no cuenta con los lineamientos de carácter técnico y administrativo para el ingreso y revisión de este tema.

Referente a este tema, cabe recordar que la propia Smadsot denunció que el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, expidió permisos para el Banco de Tiro, situación que incluso llevó al cese de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, Beatriz Martínez Carreño, sin embargo, al no haber convenio, éstos no tienen validez, por lo que uno de estos permisos irregulares podría ser el que tramitó la Semovi para dichas ciclovías.