Funcionario que busque un cargo en 2021 tendrá que renunciar en octubre: AMLO

El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador aseveró que todo funcionario público que busque un cargo político en las elecciones del 2021 debe renunciar a su actual labor a más tardar a finales de octubre, con el fin de que los gobiernos no favorezcan a un candidato o partido político.

En rueda de prensa el mandatario nacional mencionó que todo aquel que renuncie no se ira despedido ni mal visto por el actual gobierno en el que labore.

Asimismo, mencionó que no se le permitirá al funcionario sacar licencia para dejar su cargo pues debe ser una renuncia formal, ya que la nación debe respetar la democracia que en otros gobiernos se olvidó.

“Se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo no se puede mezclar lo partidista con el gobierno entonces aprovechó para decirles de una vez a más tardar a finales de octubre, todo el que aspire a finales de octubre”, dijo

Asimismo mencionó que como mandatario no impondrá candidatos ni mucho menos se meterá en ninguna elección, por lo cual le exhortó a los gobiernos estatales a verificar que los comicios se lleven a cabo conforme a la ley.

“No se van corridos, no se van mal vistos porque es un derecho y yo estoy seguro que los que renuncien en ese propósito van a ir a ayudar es decir que no son malas personas no recomiendo a nadie, ni me voy a meter, (...) se acabo el fraude electoral no queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos, candidatos tiene que haber elecciones limpias y libres sin nada de manipulación tenemos el compromiso de hacer democracia”, comentó.