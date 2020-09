Obras de la calle 5 de Mayo no pueden arrancar si no tienen los permisos, advierte Barbosa

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que las obras de la Intervención del Centro Histórico no pueden comenzar si no se cumplen con todo los requisitos como el permiso de impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente, además de que reveló que el INAH Puebla no le ha entregado al ejecutivo copia del proyecto para su análisis.

En conferencia de prensa el titular del poder ejecutivo comentó que lo que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) solicito a través de un boletín ayer es que se lleven a cabo los trámites correspondientes para el tema de las autorizaciones.

En este sentido acotó que el proyecto de la gestión de Claudia Rivera Vivanco con puede comenzar sino hasta que todos los requisitos estén completos y dentro del marco de la ley, así como los que faltan que de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal.

Cabe destacar que el mandatario poblano puntualizó que por parte de el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Puebla (INAH) no se le ha entregado la copia del proyecto como se le solicitó desde hace casi un mes, mismo que el propio órgano inclusive ya autorizo para su edificación.

“Lo que la Secretaría de Medio Ambiente emite en boletín es que ante la secretaría el Ayuntamiento no ha solicitado los permisos que debe de pedir, uno de ellos el de impacto ambiental, yo si pedí al INAH una copia del proyecto que hasta hoy no me ha sido entregada de las obras a realizar en calles de esta ciudad, pero ningún trabajo puede iniciar sino cuando están cubiertos todos los requisitos”, dijo.