Yolanda y Paco, trabajadores del sector salud fallecidos por COVID

Pese a que en las últimas semanas en Puebla se ha registrado una disminución en casos activos y fallecidos por COVID-19, el sector médico sigue siendo el más afectado. Tan sólo en las últimas 24 horas, se reportaron dos muertes del ‘Ejército Blanco’ por coronavirus.

Yolanda Miranda, enfermera del hospital rural de Zacapoaxtla IMSS, y Francisco Jonathan Cruz Velasco, anestesiólogo del Issstep en Puebla, perdieron la batalla contra el coronavirus al infectarse intentando salvar la vida de los poblanos contagiados.

En el último reporte, el Gobierno del Estado mencionó que han fallecido 118 trabajadores del sector salud, de los cuales 79 eran médicos, 15 eran enfermeras y los 24 restantes son trabajadores de otras áreas.

Francisco Jonathan Cruz Velasco, el joven anestesiólogo del Issstep

A través de redes sociales, amigos y colegas de Francisco Jonathan anunciaron el fallecimiento del anestesiólogo del Issstep y la causa de su muerte: COVID-19.

El joven médico trabajaba en el Centro de Enfermedades Respiratorias 5 de Mayo, de acuerdo a comentarios de sus conocidos en redes sociales.

Amigos y colegas describieron a ‘Paco’ como un excelente doctor. Además, exhortaron a la población a hacer caso a las recomendaciones de las autoridades de salud con el fin de que se dejen de exponer a los trabajadores del sector salud.

“Qué tristeza me da ver que se va gente tan joven y que la gente no entienda el sacrificio que hacen los trabajadores de la salud, esto no tiene límite de edad. Descanse en paz”, lamentó una trabajadora del sector salud.

Yolanda Miranda, la enfermera de 56 años de Zacapoaxtla

El día martes ocurrió el deceso de la enfermera Yolanda Miranda, de 56 años de edad, en el Hospital Rural IMSS Zacapoaxtla (IMSS Bienestar), así lo revelaron fuentes a CAMBIO.

Hasta el momento, familiares, amigos y colegas no han dado a conocer la noticia a través de las redes sociales. Sin embargo, se sabe que la enfermera falleció la noche del martes por COVID-19.