Enésimo berrinche de Bracamonte porque no le regresan la dirigencia

Mario Bracamonte González nuevamente hizo ‘berrinche’, pues tras ser desconocido como militante de Morena por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, se dedicó a criticar el padrón de militancia y señalando que debido a esas irregularidades no aparece, aunque se volvió a autonombrar delegado con funciones de presidente estatal en Puebla.

En entrevista con Iván Mercado, Mario Bracamonte señaló que pese a que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado ya ratificaron su salida de la dirigencia estatal, el TEPJF no ha emitido un fallo respecto al caso tras la queja presentada para la protección de sus derechos ciudadanos.

Señaló que mientras no haya una determinación del máximo tribunal en materia electoral, seguirá siendo delegado con funciones de presidente estatal de Morena, aunque hace una semana se evidenció que no es militante del partido, ya que no presentó su solicitud de afiliación.

Asimismo, señaló que el hecho de que se diga que fue borrado de los registros del Instituto Electoral del Estado no es más que parte de los rumores, ya que volvió a aparecer en la base de datos del organismo electoral local pues se trató de una notificación administrativa que no provenía del partido.

También destacó que cuenta con el respaldo de los estatutos de Morena porque al haber un proceso de remoción de un cargo, se debe de dar un derecho de audiencia al afectado para poder explicar y defenderse de su cargo, por lo que su denuncia fue en ese sentido, ya que no hay un documento que avale su destitución.

“Ha habido mucha incertidumbre, sobre todo a raíz de un padrón muy cuestionado y que el propio tribunal consideró no suficiente, no viable, y no válido. Entonces ahora nos aprestamos a la decisión de la encuesta que está llevando a cabo el INE y yo pienso que esto nos dará certidumbre y rumbo”, destacó Mario Bracamonte.

Cabe destacar que el pasado 17 de septiembre la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un documento donde señalaba que Mario Bracamonte no aparecía en los padrones de militantes, además de que no había entregado pruebas para demostrar su afiliación a Morena, por lo que no podría interponer una queja en contra del partido ya que no era parte de éste.