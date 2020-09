SUMA atiende diario hasta a 20 poblanos infectados de COVID

El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García dio a conocer que actualmente el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) brinda entre 14 y 20 servicios de atención a día por COVID en Puebla, toda vez que al momento han realizados un total de 2 mil 220 traslados y servicios a poblanos enfermos con este.

En conferencia de prensa el titular de la SSA, comentó que estas cifras son al último corte del 15 de septiembre, en donde SUMA les ha detallado los servicios de atención que acuden a realizar en domicilios particulares, sin embargo entre estas cifras no se especifica cuántos muertos han sido en casa.

En este sentido acotó que han brindado atención a 2 mil 220 pacientes en el estado de Puebla por temas de Coronavirus, mientras que precisó de acuerdo al promedio de traslado realizan entre 14 y 20 servicios por día a pacientes con complicaciones respiratorias y padecimientos asociados a Coronavirus.

“La tarjeta que nos envía SUMA se han otorgado hasta el día 15 de septiembre, el corte que tienen es de 2 mil 220 atenciones a pacientes COVID, No se reportan la mortalidad, no nos compete no hay necesidad de darle atención médica si el paciente ya falleció (...) lo que si es que dan entre 14 a 20 servicios por día”, dijo.